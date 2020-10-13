​Когда состоится пробное ВНО в 2021 году: даты регистрации

Когда пройдет пробное ВНО 2021 / УНН

Пробное внешнее независимое оценивание в Украине пройдет 10 апреля 2021 года. Об этом сообщили в Украинском центре оценивания качества образования.

​Учитывая эпидемиологическую ситуацию в 2021 году каждый участник сможет выбрать только один предмет для прохождения пробного ВНО.​

"Тестирование по всем учебным предметам (украинский язык, украинский язык и литература, история Украины, математика, биология, география, физика, химия, английский, испанский, немецкий и французский языки) состоится 10 апреля 2021 года", - говорится в сообщении.​

Во время пробного тестирования выпускники смогут ознакомиться с процедурой проведения ВНО, структурой и содержанием тестовых тетрадей. Кроме того, регистрация для участия в пробном ВНО-2021 продлится в течение 5 – 19 января 2021 года.

Зарегистрироваться можно будет на сайтах региональных центров оценивания качества образования.

Получить результаты пробного ВНО-2021 можно будет на информационных страницах каждого участница 16 апреля 2021 года.

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