Количество смертей от COVID-19 в Украине перевалило за 85 тысяч

Коронавирус в Украине за минувшие сутки обнаружили у 7483 человек / Фото Reuters

Коронавирус в Украине за минувшие сутки обнаружили у 7483 человек, из них - 774 ребенка и 105 медработников. При этом в больницы госпитализированы 3456 человек.

Как сообщили в Минздраве, за сутки 27 ноября в Украине умерли 400 человек. В то же время выздоровели 10 270 человек.

За все время пандемии в стране:

заболели – 3 422 023 человека;

Реклама

выздоровели – 2 910 237 человек;

летальных исходов – 85 117;

проведено ПЦР-тестирование – 15 819 249.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской (864), Николаевской (655), Одесской (451), Запорожской (446) и Донецкой (402) областях.

Количество заболеваний в регионах в сутки:

г. Киев – 358 случаев;

Винницкая область – 384 случая;

Волынская область – 340 случаев;

Днепропетровская область – 864 случая;

Донецкая область – 402 случая;

Житомирская область – 385 случаев;

Закарпатская область – 190 случаев;

Запорожская область – 446 случаев;

Ивано-Франковская область – 102 случая;

Киевская область – 343 случая;

Кировоградская область – 190 случаев;

Луганская область – 37 случаев;

Львовская область – 397 случаев;

Николаевская область – 655 случаев;

Одесская область – 451 случай;

Полтавская область – 287 случаев;

Ровенская область – 161 случай;

Сумская область – 205 случаев;

Тернопольская область – 156 случаев;

Харьковская область – 330 случаев;

Херсонская область – 54 случая;

Хмельницкая область – 195 случаев;

Черкасская область – 272 случая;

Черновицкая область – 121 случай;

Черниговская область – 139 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и Севастополя отсутствуют.

Коронавирус в Украине

Министр здравоохранения Виктор Ляшко анонсировал появление в Украине нового лекарства прямого действия от коронавируса. Он отметил, что разработчики рекомендуют использовать препарат при появлении первых симптомов COVID-19.

Руководитель Минздрава Виктор Ляшко назвал ключевую особенность действующей волны коронавируса в Украине. По его словам, что 93% госпитализированных не сделали прививку от COVID-19.