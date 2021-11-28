Количество смертей от COVID-19 в Украине перевалило за 85 тысяч

За все время пандемии от последствий COVID-19 в Украине умерли 85 117 человек.
Коронавирус в Украине за минувшие сутки обнаружили у 7483 человек, из них - 774 ребенка и 105 медработников. При этом в больницы госпитализированы 3456 человек.
Как сообщили в Минздраве, за сутки 27 ноября в Украине умерли 400 человек. В то же время выздоровели 10 270 человек.
За все время пандемии в стране:
заболели – 3 422 023 человека;
выздоровели – 2 910 237 человек;
летальных исходов – 85 117;
проведено ПЦР-тестирование – 15 819 249.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской (864), Николаевской (655), Одесской (451), Запорожской (446) и Донецкой (402) областях.
Количество заболеваний в регионах в сутки:
- г. Киев – 358 случаев;
- Винницкая область – 384 случая;
- Волынская область – 340 случаев;
- Днепропетровская область – 864 случая;
- Донецкая область – 402 случая;
- Житомирская область – 385 случаев;
- Закарпатская область – 190 случаев;
- Запорожская область – 446 случаев;
- Ивано-Франковская область – 102 случая;
- Киевская область – 343 случая;
- Кировоградская область – 190 случаев;
- Луганская область – 37 случаев;
- Львовская область – 397 случаев;
- Николаевская область – 655 случаев;
- Одесская область – 451 случай;
- Полтавская область – 287 случаев;
- Ровенская область – 161 случай;
- Сумская область – 205 случаев;
- Тернопольская область – 156 случаев;
- Харьковская область – 330 случаев;
- Херсонская область – 54 случая;
- Хмельницкая область – 195 случаев;
- Черкасская область – 272 случая;
- Черновицкая область – 121 случай;
- Черниговская область – 139 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и Севастополя отсутствуют.
Коронавирус в Украине
Министр здравоохранения Виктор Ляшко анонсировал появление в Украине нового лекарства прямого действия от коронавируса. Он отметил, что разработчики рекомендуют использовать препарат при появлении первых симптомов COVID-19.
Руководитель Минздрава Виктор Ляшко назвал ключевую особенность действующей волны коронавируса в Украине. По его словам, что 93% госпитализированных не сделали прививку от COVID-19.