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Количество смертей от COVID-19 в Украине перевалило за 85 тысяч

28 ноября 2021, 08:17

За все время пандемии от последствий COVID-19 в Украине умерли 85 117 человек.

коронавирус, тест на коронавирус
Коронавирус в Украине за минувшие сутки обнаружили у 7483 человек / Фото Reuters

Коронавирус в Украине за минувшие сутки обнаружили у 7483 человек, из них - 774 ребенка и 105 медработников. При этом в больницы госпитализированы 3456 человек.

Как сообщили в Минздраве, за сутки 27 ноября в Украине умерли 400 человек. В то же время выздоровели 10 270 человек.

За все время пандемии в стране:

заболели – 3 422 023 человека;

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выздоровели – 2 910 237 человек;

летальных исходов – 85 117;

проведено ПЦР-тестирование – 15 819 249.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской (864), Николаевской (655), Одесской (451), Запорожской (446) и Донецкой (402) областях.

Количество заболеваний в регионах в сутки:

  • г. Киев – 358 случаев;
  • Винницкая область – 384 случая;
  • Волынская область – 340 случаев;
  • Днепропетровская область – 864 случая;
  • Донецкая область – 402 случая;
  • Житомирская область – 385 случаев;
  • Закарпатская область – 190 случаев;
  • Запорожская область – 446 случаев;
  • Ивано-Франковская область – 102 случая;
  • Киевская область – 343 случая;
  • Кировоградская область – 190 случаев;
  • Луганская область – 37 случаев;
  • Львовская область – 397 случаев;
  • Николаевская область – 655 случаев;
  • Одесская область – 451 случай;
  • Полтавская область – 287 случаев;
  • Ровенская область – 161 случай;
  • Сумская область – 205 случаев;
  • Тернопольская область – 156 случаев;
  • Харьковская область – 330 случаев;
  • Херсонская область – 54 случая;
  • Хмельницкая область – 195 случаев;
  • Черкасская область – 272 случая;
  • Черновицкая область – 121 случай;
  • Черниговская область – 139 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и Севастополя отсутствуют.

Коронавирус в Украине

Министр здравоохранения Виктор Ляшко анонсировал появление в Украине нового лекарства прямого действия от коронавируса. Он отметил, что разработчики рекомендуют использовать препарат при появлении первых симптомов COVID-19.

Руководитель Минздрава Виктор Ляшко назвал ключевую особенность действующей волны коронавируса в Украине. По его словам, что 93% госпитализированных не сделали прививку от COVID-19.

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