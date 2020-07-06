УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Командующий ВМС Украины обещает вернуться в Севастополь

Аннексированный полуостров контр-адмирал посещать не намерен.

6 июля 2020, 23:39
Севастополь
Контр-адмирал верит, что вернется в Севастополь / Фото pixaby

Командующий Военно-морских сил Вооруженных сил Украины контр-адмирал Алексей Неижпапа не сомневается, что украинский флот вернется в аннексированный Крым и Севастополь, поскольку там находится главная база Военно-Морских сил Украины.

"Главная база Военно-Морских сил Украины – это Севастополь. Я от этой идеи, принципа и месседжа никогда не откажусь. Если вы посмотрите, у меня в приемной висят фотографии кораблей: там на них написано "Севастополь". Я их специально повесил, чтобы все понимали, что главная база ВМС Украины – это Севастополь. Там я прослужил всю свою корабельную жизнь. Мы вернемся", – сказал он в интервью Думской.

По словам Неижпапы, у многих украинских офицеров в Крыму осталось имущество и родственники, поэтому они могут посещать полуостров. Однако он не собирается ехать на полуостров до деоккупации.

"Я к этому отношусь категорически: я поеду в Крым только тогда, когда там будет наш сине-желтый флаг. Все Точка", – заявил Неижпапа.

Читайте такжеКулеба выступил против получения репараций за аннексию КрымаКомандующий подчеркнул, что Украина готовится к полномасштабной военной конфронтации с Россией, хотя и понимает, что таковая приведет к большим потерям среди военных и гражданского населения.

"Я не исключаю таких действий со стороны Российской империи. Мы готовимся. Все рассказать не могу, но вот вам маленький факт. Дальность ракетного комплекса "Нептун" позволяет применять его с материковой Украины на подходах к Севастополю. Вот там и посмотрим", – подвёл итог Неижпапа.

Напомним, ранее командующий Военно-морских сил Украины Алексей Неижпапа заявил о том, что угроза полномасштабной агрессии России против Украины не исчезла.

Впоследствии пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявление о планах РФ атаковать Украину из Крыма, для возобновления водоснабжение аннексированного полуострова.

новости Украины Алексей Неижпапа ВМС новости Крыма Севастополь
Сейчас вы просматриваете новость «Командующий ВМС Украины обещает вернуться в Севастополь». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
google news Главред в Google News telegram Главред в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

23:39
Командующий ВМС Украины обещает вернуться в Севастополь
23:14
Испания и Израиль значительно усилили карантин
22:59
Коронавирус в Украине и мире 6 июля: сколько жертв и зараженных
22:33
Ученые назвали внезапную причину смерти от Covid-19 Видео
22:30
В России повязали экс-футболиста из Украины - какой срок светит
22:00
"Путь Януковича": экс-посол США шокировал заявлением о деле Порошенко
21:53
В МИД озвучили неожиданную причину задержания украинцев в Греции Видео
21:40
Бизнес на карантине: ехавшие из Польши заробитчане платили деньги, чтобы попасть в Украину – расследование СМИ
21:26
Во Львовской области ослабили карантин: что теперь разрешено
21:15
"Кирилловка по цене Майами": эксперты шокировали перспективами отпуска в Украине
21:01
Карантин разрушает семьи: психолог назвала группы риска Видео
20:31
"Уважая труд уборщиц": Лукашенко рассекал перед камерами в одних носках Видео
20:31
"Болота вокруг Садового кольца": Турчинов указал РФ на ее земли Видео
20:19
Россия может захватить весь юг Украины: эксперт рассказал, зачем Кремлю новая война
19:59
"Должен уволиться": Смолий поведал подробности встречи с Зеленским
19:48
Вирусолог пояснила, как избежать повторного карантина в Украине
19:31
Махина протаранила будку: поезд попал в аварию из-за халатности
19:28
Черная Вдова станет началом истории новой героини в команде Мстителей
19:11
Когда будет вторая волна COVID-19 в Украине: в Киеве назвали сроки
19:01
Великобритания вводит санкции против ряда россиян
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять