Командующий ВМС Украины обещает вернуться в Севастополь

Контр-адмирал верит, что вернется в Севастополь / Фото pixaby

Командующий Военно-морских сил Вооруженных сил Украины контр-адмирал Алексей Неижпапа не сомневается, что украинский флот вернется в аннексированный Крым и Севастополь, поскольку там находится главная база Военно-Морских сил Украины.

"Главная база Военно-Морских сил Украины – это Севастополь. Я от этой идеи, принципа и месседжа никогда не откажусь. Если вы посмотрите, у меня в приемной висят фотографии кораблей: там на них написано "Севастополь". Я их специально повесил, чтобы все понимали, что главная база ВМС Украины – это Севастополь. Там я прослужил всю свою корабельную жизнь. Мы вернемся", – сказал он в интервью Думской.

По словам Неижпапы, у многих украинских офицеров в Крыму осталось имущество и родственники, поэтому они могут посещать полуостров. Однако он не собирается ехать на полуостров до деоккупации.

"Я к этому отношусь категорически: я поеду в Крым только тогда, когда там будет наш сине-желтый флаг. Все Точка", – заявил Неижпапа.

Читайте такжеКулеба выступил против получения репараций за аннексию КрымаКомандующий подчеркнул, что Украина готовится к полномасштабной военной конфронтации с Россией, хотя и понимает, что таковая приведет к большим потерям среди военных и гражданского населения.

"Я не исключаю таких действий со стороны Российской империи. Мы готовимся. Все рассказать не могу, но вот вам маленький факт. Дальность ракетного комплекса "Нептун" позволяет применять его с материковой Украины на подходах к Севастополю. Вот там и посмотрим", – подвёл итог Неижпапа.

Напомним, ранее командующий Военно-морских сил Украины Алексей Неижпапа заявил о том, что угроза полномасштабной агрессии России против Украины не исчезла.

Впоследствии пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявление о планах РФ атаковать Украину из Крыма, для возобновления водоснабжение аннексированного полуострова.