В Украине кардинально изменили список стран "зеленой" и "красной" зон

Список стран "красной зоны" сократился до 70 государств / Reuters

В Украине обновили список стран относительно темпов распространения коронавируса.

Обновленный список стран "красной" и "зеленой" зоны по распространению коронавируса опубликован на сайте Министерства здравоохранения.

Обратим внимание, что список стран "красной зоны" сократился до 70 государств. В то же время в "зеленую зону" входят 124 страны.

Отметим, что в случае приезда в Украину из страны "красной зоны" нужно пройти 14 дней самоизоляции или сдать ПЦР тест. Также можно приехать с готовым тестом, сделанным не позднее чем за 48 часов до пересечения границы.

Иностранные граждане должны иметь при себе полис медицинского страхования.

/ moz.gov.ua

/ moz.gov.ua

/ moz.gov.ua

/ moz.gov.ua

/ moz.gov.ua

Обратим внимание, что список, не в последнюю очередь, претерпел изменения из-за того, что больше не учитывается показатель прироста числа заболевших в процентах.

В "зеленую зону", среди прочих, теперь входят Болгария, Чехия, Португалия, Польша, Турция, Беларусь, Германия, Словакия, Италия.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Украине количество заболеваний COVID-19 может возрасти до более 2 тысяч прецедентов ежедневно. В таком случае показатель смертности составит 40-50 человек в день. Об этом рассказали в пресс-службе президента Владимира Зеленского в ходе совещания в рамках противодействия коронавирусной угрозе.