"Зачем эта ложь": медики шокировали размером зарплат во время карантина

Врачи потребовали ответа от властей / Фото: УНИАН

Несмотря на обещания властей осуществлять дополнительные выплаты для врачей в условиях пандемии коронавируса, реальность оказывается не столь радужной.

Как рассказал врач-инфекционист из консультативно-диагностического центра Оболонского района Киева Дмитрий Лукаш, размер его аванса за апрель составил 1910 гривен.

"Вот какой мой аванс врача-инфекциониста, просто нет слов... Как вы думаете, Михаил Raduckij, IrynaSysoenko? Один инфекционист по территории на месяц. Диспансерная группа ВИЧ-инфицированных одна из крупнейших в Киеве, регулярный поток пациентов. Зарплата меньше, чем была до этого, спасибо за внимание!", - написал он в Facebook.

Другой врач-нейрохирург Марина Гаврилишина заявила, что получила в апреле всего 1500 гривен.

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"Предоставить полноценную защиту от коронавируса (костюмы, маски, очки и т.п.), возить врачей на работу и с работы, даже на такси! Где это все? Зачем эта ложь?" – написала медик в Facebook и опубликовала скрин сообщения о начислении зарплаты.

Она отметила, что в связи с пандемией медики не спят нормально, не едят и даже в туалет нет времени сходить.

"Круглосуточные дежурства на ногах! И вот как наш труд оценивает государство", – добавила Гаврилишина.

Напомним, в Киевской области в условиях пандемии коронавируса из-за низкой зарплаты, огромных нагрузок и риска заболеть из больниц начали увольняться врачи и младший персонал.