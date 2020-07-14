В Минздраве пояснили, для чего изменили график работы общепита в Киеве

Ляшко пояснил причины ограничения работы кафе и ресторанов в Киеве / УНИАН

Карантин в Киеве - работа столичных заведений общепита была ограничена до 23.00 из-за того, чтобы не допустить массовых нарушений противоэпидемических норм в ночных клубах и дискотеках.

Об этом в интервью Сегодня заявил главный санитарный врач, заместитель министра здравоохранения Украины Виктор Ляшко. Он пояснил, что большое количество людей в ограниченном пространстве приводит к высоким рискам инфицирования коронавирусом.

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"Ограничение работы заведений общественного питания до 23:00 определено постановлением Кабинета министров Украины для того, чтобы исключить работу ночных клубов и дискотек на период карантина. Поскольку в последних массово нарушаются противоэпидемические нормы, когда в ограниченном пространстве в закрытом помещении находится большое количество людей. Это все приводит к высоким потенциальным рискам инфицирования коронавирусом", – пояснил главный санитарный врач.

Ранее Главред писал, что адаптивный карантин в Киеве будет продлен. Глава столичной Госпродпотребслужбы Олег Рубан заявил, что при нынешних показателях заболеваемости коронавирусной болезнью COVID-19 карантин может продлиться еще 1,5 года.

Напомним, советник главного санврача Украины Виктора Ляшко – Мария Иваник – сообщила, что продление карантина в нашей стране, введенного для борьбы с распространением китайского коронавируса Covid-19, Кабмин рассмотрит на следующей неделе.