Черное золото Украины: как добывают нефть и почему ее не могут добыть всю

Ежегодно в Украине добывают миллионы тонн нефти. Как работает эта отрасль, почему старые месторождения нуждаются в новых технологиях и где превращают нефть в бензин.

Как добывают украинскую нефть

О чем вы узнаете:

Как добывают нефть в Украине

Куда попадает нефть после добычи

Добыча нефти в Украине — это огромная структура, где тысячи людей ежедневно контролируют путь сырья от скважины до бензобака. Более 30% топлива на рынке производится из нашей нефти, а главным игроком в этой отрасли является компания "Укрнафта". Главред расскажет более подробно.

"Черное золото" из глубины: как на самом деле добывают украинскую нефть

Добыча черного золота в Украине происходит на значительных глубинах, которые достигают 2500 метров и более. Процесс осложняется тем, что природа редко дает чистый ископаемый. Украинская нефть — это сложный "коктейль" из воды, газа, солей и механических примесей.

Природа почти никогда не дает человеку полезное ископаемое в чистом виде. Вот украинская нефть — такой себе коктейль: ее выкачивают вместе с водой, газом, всевозможными солями и механическими примесями, — объясняет автор программы Ксения Оринчак.

Чтобы добраться до залежей, используют как традиционные "качалки", так и современные электроцентробежные насосы, которые способны поднимать нефть с глубины более двух километров. Одна продуктивная скважина может давать более 100 тонн нефти в сутки, что обеспечивает топливом 2500 автомобилей ежедневно.

Старые месторождения, новые технологии: как компании добывают нефть из недр

Поскольку большинство месторождений в Украине эксплуатируются десятилетиями и являются истощенными, компания внедряет много новых технологий. Бурение новых вертикальных скважин стоит миллионы долларов, поэтому специалисты переходят к 3D-моделированию и бурению горизонтальных стволов.

Разведка новых месторождений — это огромные средства. Например, пробурить один километр вертикальной скважины может стоить миллион долларов. Руководитель "Укрнафты" говорит: такое удовольствие им не по карману, поэтому ищут новые способы разрабатывать старые месторождения.

Как нефть становится бензином: путь к Кременчугскому нефтегиганту

Всю нефть, которую добывают в Западной и Восточной Украине, по трубопроводам и железной дороге перевозят на Кременчугский нефтеперерабатывающий завод. На предприятии, площадь которого составляет более 1000 гектаров, нефть превращают в бензин, дизель и авиационное топливо.

Здесь ежегодно перерабатывают миллионы тонн нефти. Все процессы автоматизированы: за сетью трубопроводов и колонн следят операторы с помощью дистанционного управления. Конечный продукт загружают в цистерны и везут на АЗС по всей стране.

Сколько нефти осталось: что говорят ученые

Ученые до сих пор спорят о происхождении нефти и ее возобновляемости. Однако сегодня технологии позволяют поднимать на поверхность только около трети от того, что есть в недрах.

Даже в найденных сейчас скважинах остается примерно 70 процентов нефти. То, что поднимают на поверхность — лишь треть. Технологий, которые бы позволяли добывать все 100 процентов, в мире пока не существует.

О персоне: Ксения Оринчак Ксения Оринчак — украинский эксперт в сфере недропользования, исполнительный директор и основатель Национальной ассоциации добывающей промышленности Украины (НАДПУ), которую возглавляет с декабря 2019 года. Имеет степень PhD в сфере недропользования. До работы в ассоциации Оринчак была советницей главы Государственной службы геологии и недр Украины (2017–2019). Она является автором многочисленных аналитических материалов в изданиях Forbes, ZN.ua, LB.ua и Liga.net, где пишет о развитии рынка полезных ископаемых, энергетике и стратегическом сырьевом обеспечении. Оринчак активно комментирует события в сфере недропользования в СМИ, ведет собственные блоги и YouTube-канал, а также активно делится мнениями в социальных сетях.

