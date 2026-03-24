'Он похитил обоих сыновей, а я бессильна': мать больше года борется за детей

Отец игнорирует уголовные дела и решения судов, а ребенок уже не узнает свою мать.

https://glavred.info/ukraine/on-pohitil-oboih-synovey-a-ya-bessilna-mat-bolshe-goda-boretsya-za-detey-10751492.html Ссылка скопирована

Алена с детьми / Фото: hromadske

Вы узнаете:

Почему мать не может видеться с детьми

Как мужу удалось забрать детей

Какие рекомендации дают адвокаты родителям в подобных ситуациях

Женщина из Киевской области после конфликта с бывшим мужем уже более года лишена возможности видеться со старшим сыном и девять месяцев — с младшим. Несмотря на судебные решения, обращения в полицию и органы опеки, она не может добиться их исполнения. Об этом мать двоих детей по имени Алена рассказала hromadske.

Пара рассталась еще в 2020 году, по словам женщины, из-за систематического психологического и физического насилия. Впоследствии они возобновили отношения, однако официально их не оформляли. В этот период у них родились двое детей-годовалых: старший сын в январе 2022 года, младший — в мае 2023-го.

видео дня

"Тогда начался кошмар. Он меня бил и запугивал. А я была действительно запугана. Под давлением, якобы чтобы его не забрали в армию, он заставил меня подписать заявление [о рассмотрении дела без моего участия]. Да, еще в 2022-м он оформил решение об определении места жительства старшего сына с ним", — рассказала Алена.

На тот момент пара еще жила вместе. По словам Алены, муж убедил ее оформить решение об определении места жительства ребенка с ним, якобы для получения отсрочки от армии. Тогда она не осознавала, что этот документ в будущем может сыграть против нее: в случае конфликта именно тот из родителей, на кого оформлено такое решение, имеет преимущество в глазах полиции и органов опеки — до нового решения суда.

Это стало решающим фактором, даже несмотря на то, что мужа ранее признавали виновным в угрозах физической расправой в состоянии алкогольного опьянения, а сама женщина неоднократно фиксировала побои и находилась в приютах для жертв домашнего насилия.

"Я ушла от него с детьми в апреле 2024 года. Он был в запое, потом хотел помириться, а в декабре стал спрашивать, можно ли ему будет забирать детей по очереди к себе. Я же, дура, думаю, ну… вроде бы успокоился. Пусть общается. 19 декабря 2024 года он забрал у меня старшего сына фактически в присутствии полиции, показав им это решение [о месте определения проживания]. И начал всем рассказывать, что мама сумасшедшая, что мама бьет ребенка. Записывал постановочные видео, на которых сын плачет и якобы меня боится", — поделилась Алена.

Как муж забрал второго ребенка

Опасаясь за младшего сына, женщина уехала с ним в львовский приют. Там она добилась через суд ограничительного предписания, которое запрещало мужу приближаться к ней и контактировать с ней.

Впрочем, в июне 2025 года, когда Алена приехала навестить мать, бывший муж ее разыскал. Во время поездки в такси с младшим сыном он остановил машину и, по словам женщины, забрал ребенка.

"Он похитил обоих сыновей, а я бессильна. Детей он от меня прячет. Хотя и есть постановление суда, что я могу видеться с младшим сыном с четверга по субботу. Но ни разу он не передал мне ребенка в соответствии с этим постановлением, а это уголовное правонарушение. Полиция бездействует и максимально затягивает, неделями не может вызвать его на допрос", — заявила она.

Что говорят официальные органы

26 августа 2025 года Киево-Святошинский райсуд обязал отца еженедельно передавать младшего сына матери, однако он этого не выполняет, в связи с чем возбуждено уголовное дело. Старшего сына женщина за более чем год видела лишь дважды, а встречи происходили частично.

Орган опеки признает, что отец препятствовал общению детей с матерью, но действует в пределах полномочий и не оценивает факты насилия без решений суда или полиции. Несмотря на утвержденный график свиданий, мужчина его игнорирует.

"Комиссия по вопросам защиты прав детей рекомендовала отцу и матери детей пройти процедуру медиации с целью минимизации и/или преодоления сложных жизненных обстоятельств", — ответили в службе по делам детей Боярского городского совета на запрос hromadske.

В Киевской областной прокуратуре заявили, что формально нарушения ограничительного предписания нет, ведь оно касалось только матери и не ограничивало отца в общении с детьми. В полиции сообщили, что продолжается несколько досудебных расследований, однако подозрений пока не выдвинуто, а дело о легких телесных повреждениях закрыли. Оба родителя фигурируют в реестре случаев домашнего насилия, но производство закрыли из-за отсутствия состава правонарушения.

Объяснения адвоката

Адвокат Анастасия Хижняк объясняет, что по закону родители имеют равные права на ребенка, поэтому "похищение" его одним из них юридически не считается преступлением. В таких случаях возникает лишь спор относительно места проживания ребенка, который решается через суд и может длиться месяцами или годами.

"Похищение — это когда ребенка незаконно удерживают. В таких случаях (когда ребенок находится с биологическим отцом — ред.) незаконного удержания нет. У меня была ситуация, когда отец просто забрал, оторвал от мамы 9-месячного мальчика и скрылся. Мы по всей Одессе его искали с полицией, с органом опеки. Но полиция говорит: "это не похищение", потому что это законное пребывание ребенка. И фактически у вас возникает спор: с кем будет проживать ребенок", — пояснила адвокат.

По ее словам, законодательство не регулирует оперативную защиту прав отца или матери, у кого забрали ребенка. Быстрого реагирования нет, а каждое действие может встретить противодействие. Даже жалобы в полицию рассматриваются до месяца.

Каково положение дел сейчас

Сейчас Антон и Алена ожидают решения суда об определении места жительства младшего сына. Предыдущее решение в отношении старшего Алена собирается обжаловать и надеется на успех в деле о систематическом домашнем насилии, хотя осознает, что решение будет нескоро.

По ее словам, после сеансов медиации в органе опеки бывший муж наконец разрешил ей на час увидеться с обоими детьми.

"Старший побежал ко мне, а младший смотрел и сначала меня вообще не узнал. А потом уже обнял, прижался. Потом они от меня не отходили и не хотели отпускать. Меня предупредили, чтобы я держалась и не плакала в присутствии детей. А когда я вышла, села в машину — слезы текли просто градом. Если я их не заберу… Но я даже думать об этом не хочу", — поделилась Алена.

Как сообщал Главред, в Запорожье 73-летнюю Татьяну Михайловну пришлось эвакуировать волонтерам, потому что внуки отказались забрать ее подальше от вражеских обстрелов. После смерти дочери женщина осталась совсем одна, а единственной поддержкой был ее песик Пушок.

Британка более 10 лет назад купила старое бунгало 1960-х годов, которое выглядело обветшалым. Друзья сомневались в ее выборе, но она увидела потенциал в форме крыши, напоминавшей американские дома.

После отъезда соседей женщина услышала странные звуки из их двора. Проверив, она обнаружила, что там остался кот. Джино, как ее зовут, устроила для животного временное убежище и кормила его.

Читайте также:

Об источнике: Громадське / hromadske Hromadske – некоммерческая организация, созданная 22 ноября 2013 года украинскими журналистами. Приобрела популярность благодаря трансляциям событий Революции достоинства. "Hromadske" зарегистрировано как общественная организация, не имеет владельцев и является независимой в редакционной деятельности.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред