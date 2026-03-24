Что делать, если сотрудники ТЦК остановили на блокпосту: адвокат дала советы

Руслана Заклинская
24 марта 2026, 10:11
Адвокат Ирина Цыбко подчеркнула, что агрессия и ссылки на "экспертов из TikTok" только усугубляют ситуацию для военнообязанных.
Каков алгоритм действий в случае остановки на блокпосту / Коллаж: Главред, фото: Оболонский районный РТЦК и СП в Киеве

Ключевые тезисы адвоката:

  • Во время проверки документов на блокпосту самое важное — сохранять спокойствие
  • Стоит поинтересоваться причиной остановки и предъявить необходимые документы
  • Рекомендуется сразу обращаться к адвокату для контроля правильности действий

В условиях военного положения проверка документов на блокпостах стала обыденностью, однако для многих граждан этот процесс до сих пор сопровождается стрессом и конфликтами. Адвокат и юрист практики разрешения судебных споров RELIANCE Ирина Цыбко в интервью Главреду рассказала, как вести себя правильно, чтобы избежать проблем.

По ее словам, самое важное — оставаться спокойным и адекватно общаться. Часто люди сразу грубят, угрожают или пересказывают "истории" из TikTok, считая себя экспертами. Такие действия только ухудшают ситуацию, особенно если есть нарушения.

"Если у человека есть нарушения, он должен понимать, что находится, условно говоря, "на крючке" — и рано или поздно это может иметь последствия. Поэтому, если вас остановили, нужно вежливо общаться, поинтересоваться документами, уточнить причину остановки. Если полиция просит предъявить документы — их нужно показать. Если же сотрудник ТЦК просит военно-учетные документы — можно открыть приложение Резерв+ и выполнить требования", - пояснила Цыбко.

Адвокат отметила, что в случае наличия нарушений в учетных данных человека могут сразу доставить в ТЦК или выписать повестку с конкретной датой явки. Решение во многом зависит от конкретной ситуации и человеческого фактора.

"Одни сотрудники могут дать возможность явиться самостоятельно через несколько дней, другие — сразу принимают решение о доставке, если есть соответствующие основания. Также человек имеет право обратиться к адвокату", - добавила юрист.

Цыбко рекомендует сразу позвонить юристу, чтобы он контролировал правильность действий, ведь в стрессовых ситуациях не всегда легко объективно оценить собственные действия или действия сотрудников полиции и ТЦК.

Розыск ТЦК — что нужно знать
Розыск ТЦК — что нужно знать / Инфографика - Главред

Мобилизация в Украине - новости по теме

Как сообщал Главред, в Украине активно обсуждают возможное усиление мобилизации из-за новых подходов к учету военнообязанных, проверке данных и пересмотру бронирований. Планируется более жесткий контроль за теми, кто самовольно покинул части, и повышение эффективности бронирований для оборонной промышленности.

В то же время ТЦК в Киеве опровергли слухи о перекрытии дорог и облавах. Как заявили в ТЦК, мобилизация проходит в обычном режиме без изменений в законодательстве.

Кроме того, на блокпостах в Украине водители часто не знают, обязаны ли они выходить из автомобиля во время проверки документов. Адвокат Ирина Цыбко пояснила, что военные и ТЦК не могут этого требовать, а полиция — только в случаях подозрения, розыска или угрозы безопасности.

О личности: Ирина Цыбко

Ирина Цыбко — адвокат и партнер юридической компании RELIANCE. Магистр права Одесской юридической академии. Специализируется на вопросах военного права, административной и уголовной ответственности, а также защите прав граждан во взаимоотношениях с государственными органами.

Имеет многолетний опыт юридической практики и представляет интересы клиентов в судах и государственных учреждениях. В своей работе сосредотачивается, в частности, на делах, связанных с воинским учетом, мобилизацией, обжалованием действий территориальных центров комплектования (ТЦК) и защитой прав военнообязанных. Также выступает в качестве эксперта в СМИ, комментируя актуальные правовые вопросы, в частности в сфере мобилизационного законодательства и ответственности за его нарушение.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

мобилизация война в Украине новости Украины ТЦК и СП Ирина Цибко
Россияне продвинулись на одном из самых горячих участков фронта: детали

09:45
Китайский гороскоп на сегодня, 24 марта: Обезьянам - споры, Козлам - уроки судьбы

Карта Deep State онлайн за 24 марта: что происходит на фронте (обновляется)

Почему нельзя стирать белье при температуре 40 градусов: ответ удивит

ТЦК начали обход квартир — мобилизацию резко усилят, кого призовут в первую очередь

РФ нанесла удар по Украине: сбиты все ракеты и более 75% "шахедов" - мониторы

