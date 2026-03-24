Что делать, если сотрудники ТЦК остановили на блокпосту: адвокат дала советы

Ключевые тезисы адвоката:
- Во время проверки документов на блокпосту самое важное — сохранять спокойствие
- Стоит поинтересоваться причиной остановки и предъявить необходимые документы
- Рекомендуется сразу обращаться к адвокату для контроля правильности действий
В условиях военного положения проверка документов на блокпостах стала обыденностью, однако для многих граждан этот процесс до сих пор сопровождается стрессом и конфликтами. Адвокат и юрист практики разрешения судебных споров RELIANCE Ирина Цыбко в интервью Главреду рассказала, как вести себя правильно, чтобы избежать проблем.
По ее словам, самое важное — оставаться спокойным и адекватно общаться. Часто люди сразу грубят, угрожают или пересказывают "истории" из TikTok, считая себя экспертами. Такие действия только ухудшают ситуацию, особенно если есть нарушения.
"Если у человека есть нарушения, он должен понимать, что находится, условно говоря, "на крючке" — и рано или поздно это может иметь последствия. Поэтому, если вас остановили, нужно вежливо общаться, поинтересоваться документами, уточнить причину остановки. Если полиция просит предъявить документы — их нужно показать. Если же сотрудник ТЦК просит военно-учетные документы — можно открыть приложение Резерв+ и выполнить требования", - пояснила Цыбко.
Адвокат отметила, что в случае наличия нарушений в учетных данных человека могут сразу доставить в ТЦК или выписать повестку с конкретной датой явки. Решение во многом зависит от конкретной ситуации и человеческого фактора.
"Одни сотрудники могут дать возможность явиться самостоятельно через несколько дней, другие — сразу принимают решение о доставке, если есть соответствующие основания. Также человек имеет право обратиться к адвокату", - добавила юрист.
Цыбко рекомендует сразу позвонить юристу, чтобы он контролировал правильность действий, ведь в стрессовых ситуациях не всегда легко объективно оценить собственные действия или действия сотрудников полиции и ТЦК.
Как сообщал Главред, в Украине активно обсуждают возможное усиление мобилизации из-за новых подходов к учету военнообязанных, проверке данных и пересмотру бронирований. Планируется более жесткий контроль за теми, кто самовольно покинул части, и повышение эффективности бронирований для оборонной промышленности.
В то же время ТЦК в Киеве опровергли слухи о перекрытии дорог и облавах. Как заявили в ТЦК, мобилизация проходит в обычном режиме без изменений в законодательстве.
Кроме того, на блокпостах в Украине водители часто не знают, обязаны ли они выходить из автомобиля во время проверки документов. Адвокат Ирина Цыбко пояснила, что военные и ТЦК не могут этого требовать, а полиция — только в случаях подозрения, розыска или угрозы безопасности.
О личности: Ирина Цыбко
Ирина Цыбко — адвокат и партнер юридической компании RELIANCE. Магистр права Одесской юридической академии. Специализируется на вопросах военного права, административной и уголовной ответственности, а также защите прав граждан во взаимоотношениях с государственными органами.
Имеет многолетний опыт юридической практики и представляет интересы клиентов в судах и государственных учреждениях. В своей работе сосредотачивается, в частности, на делах, связанных с воинским учетом, мобилизацией, обжалованием действий территориальных центров комплектования (ТЦК) и защитой прав военнообязанных. Также выступает в качестве эксперта в СМИ, комментируя актуальные правовые вопросы, в частности в сфере мобилизационного законодательства и ответственности за его нарушение.
