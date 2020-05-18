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Глава МИД рассказал, когда и как откроют границы Украины после карантина

18 мая 2020, 08:44

Руководитель МИД Украины Дмитрий Кулеба рассказал, при каких условиях начнут открываться границы страны после коронавирусного карантина

Кулеба
Керівник МЗС України Дмитро Кулєба / УНІАН

Несмотря на ослабление коронавирусного карантина, которое идет уже вторую неделю, власти Украины на данный момент не намерены полностью открывать границы страны. Официальный Киев намерен соотносить свои действия со странами Европы ‒ а они точно не откроются раньше 15 июня 2020 года.

С таким заявлением в интервью выступил руководитель Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, сообщает портал РБК-Украина. По словам чиновника, Кабмин настроен предельно либерально. В случая открытия границ Киев будет смотреть, как открываются остальные страны и какая ситуация в реальности происходит с китайским коронавирусом Covid-19 в Украине.

"Никто украинцев держать взаперти не собирается, и идей таких нет", — подытожил он.

Напомним, ранее Дмитрий Кулеба заявлял, что власти Украины намереваются восстановить в летний период-2020 после коронавирусного карантина исключительно внутренние авиаперелеты, а восстановления полноценных международных, по всей вероятности, украинцам ожидать не стоит.

Дмитрий Кулеба карантин граница новости Украины новости Европы
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