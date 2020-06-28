Украинцам "закрутят гайки" с карантином: Степанов раскрыл детали

Украинцев призвали строго соблюдают противоэпидемические правила / УНИАН

Министр здравоохранения Максим Степанов прокомментировал ситуацию с ростом числа заболевших коронавирусом в Украине в последнее время.

Как сообщил он на брифинге, в Украине при соблюдении гражданами определенных противоэпидемических правил прекратится рост количества случаев COVID-19.

Он подчеркнул, что в большинстве европейских стран граждане строго соблюдают противоэпидемические правила.

"Выполнение этих правил нетрудное - они очень просты: ты заходишь в любое помещение, ресторан, в любое здание, в лифт и просто надеваешь маску. Если ты где-то на улице, куда-то идешь и заходишь в супермаркет, ты, кроме маски, еще соблюдаешь социальную дистанцию в 1,5 метра, пользуешься антисептиками. Это нетрудно, но соблюдение этих правил снижает риск инфицирования коронавирусом и снижает его существенно", - заявил он.

Читайте такжеКоронавирус установил новый антирекорд: опубликована печальная статистикаСтепанов также отметил, что в европейских странах достаточно строго контролируется соблюдение этих правил, как со стороны владельцев заведений, так и со стороны соответствующих контролирующих органов.

Он добавил, что Минздрав тоже обратился к контролирующим органам с просьбой установить более строгий контроль за соблюдением украинцами карантина.

"Для нас это очень важно. Если мы будем соблюдать эти несложные, очень простые правила, мы тоже увидим совсем другие цифры, и у нас не будет такого роста случаев коронавирусной болезни", - подчеркнул министр.

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Напомним, в Украине уже лабораторно подтверждено 42 тыс. 982 случая заболевания COVID-19. Количество умерших возросло до 1 тыс. 129 человек. Выздоровели 18 тыс. 934 человека.