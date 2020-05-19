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В Одессе закупили "шведские" ИВЛ по завышенным ценам: журналисты выяснили подробности

19 мая 2020, 19:40

На фоне пандемии СOVID-19 украинские больницы закупают ИВЛ по завышенным ценам с нарушением законодательства.

Журналисты нашли нарушения в закупках ИВЛ в Украине / dumskaya.net

В Одессе для больницы №10, где была зафиксирована вспышка коронавируса, закупили аппараты искусственной вентиляции легких якобы шведской компании Brightfield Kommanditbolag по завышенным ценам.

В частности, за 7 аппаратов S1100A город заплатил 5 250 000 гривен – фактически по 750 тысяч гривен за один ИВЛ. Аппараты больнице поставила фирма Медиахолдинг, которая за 4 года сотрудничества с украинскими медучреждениями заработала 869 миллионов гривен. Примечательно, закупка аппаратов происходила не только без конкурса, но и в условиях отсутствия надлежащих документов, включая сертификат соответствия.

Как выяснили журналисты, летом прошлого года аппараты ИВЛ у этой компании заказывала Хмельницкая центральная районная больница Винницкой области. Несмотря на тот факт, что аппараты заказывались более современные, больница за два ИВЛ заплатила 406 тысяч гривен. Однако тогда не было ажиотажа на фоне коронавирусной инфекции. Тендер был проведен в соответствии с действующим законодательством. Но в нем производителем ИВЛ указаны не шведы, а компания из Китая - Nanjing Superstar Medical Еquipment Co. Ltd, сообщает Думская.

В процессе журналистского расследования выяснилось, что к шведской компании Brightfield Kommanditbolag существует множество вопросов. О ней нет никаких упоминаний за границей и в поисковых системах. На труднодоступном сайте также нет никакой информации об ИВЛ – только об оборудовании для эндоскопии.

Удалось найти ИВЛ, которые закупила больница №10 в Одессе, на сайте Nanjing Superstar. Там они присутствуют под маркой Superstar. Но, опять-таки, информации об этом сайте, кроме контекстной рекламы, в интернете практически нет.

Более того, в Государственном реестре медицинской техники и изделий медицинского предназначения, который прекратил существование в 2018 году, но доступен для просмотра в архивном режиме, никаких упоминаний о медицинских товарах Nanjing Superstar или же Brightfield обнаружить не удалось.

При этом на сайте Alibaba такие аппараты ИВЛ S1100-1200 можно приобрести за 5-6 тысяч долларов – что эквивалентно 135-162 тысячам гривен. Для покупки аппаратов нужно контактировать напрямую с производителем. Этим, судя по всему, занимается вышеуказанный Медхолдинг, который является практически монопольным поставщиком медтехники для медицинских учреждений Украины.

Далее журналисты привели пример, когда в начале эпидемии коронавирусной инфекции, 30 марта, в Энергодаре приобретали такие же ИВЛ S1100 за 542, 4 тыс. грн, а за 7 дней до того в Владимиро-Волынске за 530 тысяч гривен. А вот Ратновская ЦРБ Волынской области купила тот же аппарат уже за 800 тысяч гривен.

В материале подчеркивается, что во время эпидемии COVID-19 в Украине значительно ускорились закупки медицинской техники, причем это делается по завышенным ценам и без сертификатов соответствия, а также других положенных по законодательству документов.

Ранее аппарат искусственной вентиляции легких от Укроборонпрома поразил украинских анастезиологов.

Украина коронавирус в Украине Одесса
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