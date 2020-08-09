"Парадоксальное заболевание": врач развенчал популярный миф о Covid-19

Врач зазвечал популярный миф о коронавирусе / Фото pixabay.com

Коронавирус в Украине продолжает стремительно набирать обороты. По информации медиков, около 20% инфицированных переносят COVID-19 в тяжелой форме, около 10% случаев являются летальными.

Об этом в интервью ТСН сообщил кандидат медицинских наук, заведующий пульмонологического отделения Волынской областной клинической больницы Олег Яковенко. По его словам, в зоне повышенного риска могут оказаться люди разных возрастов.

"Все люди в зоне риска: от мала до велика. Вопрос, кто как перенесет. 80% зараженных переносят COVID-19 в легкой форме, а 20% – это те, кому не везет, из них 10% болеют с тяжелыми последствиями. Еще до 10% случаев заканчиваются трагически", – сказал он.

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Врач назвал коронавирус "парадоксальным заболеванием".

"Иногда течение болезни у старшего человека гораздо легче, чем в 30-ти или 40-летнего", – отметил Яковенко.

Он пояснил, что это может быть связано с генетикой, иммунным ответом организма.

"Иммунная система по-разному реагирует на коронавирус", – сказал медик.

Как ранее писал Главред, человек, зараженный китайским коронавирусом, начинает выделять вирус за двое суток до начала симптомов болезни. При этом опасны для окружающих и бессимптомные носители COVID-19, так как они также могут инфицировать.