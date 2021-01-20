Кризис с водой в Крыму: на полуострове объявили о новой проблеме

В Симферопольском водохранилище обнаружили повышенное содержание аммиака / Скриншот Крым.Реалии

"Власти" аннексированного Россией полуострова приняли решение о прекращении подачи воды из Симферопольского водохранилища из-за того, что в ней был обнаружен повышенный уровень содержания аммиака. Воду для Симферополя намерены брать с насосной станции Веселое.

Как заявили в "Министерстве жилищно-коммунального хозяйства" крымского полуострова в среду, 20 января, отбор воды из Симферопольского водохранилища прекратится примерно через 2-3 недели. В скором времени планируется подключение еще одного водопровода с целью соединить Симферополь с насосной станцией Веселое.

"Через 2-3 недели предприятие перестанет отбирать воду из Симферопольского водохранилища, а в ближайшие дни планируется подключение нового водопровода, который соединит Симферополь с насосной станцией Веселое. Это позволит воду с западного направления перебросить на Киевский район города, тогда потребность в Симферопольском водохранилище отпадет", - отмечается в сообщении.Читайте такжеРазведка предупредила о возможном вторжении РФ из-за воды для Крыма

В предприятии Вода Крыма заявили, что специфический неприятный запах питьевой воды, на который жаловались жители оккупированного Симферополя, возник из-за повышенного содержания аммиака в воде.

При этом в "ведомстве" утверждают, что стандартное содержание аммиака должно составлять до 2 мг, сейчас фиксируется 1,75 мг. Поэтому показатели воды якобы в пределах нормы.

"Нынешние показатели находятся в пределах нормы, вода остается пригодной к использованию. Проводятся регулярные заборы, вода соответствует нормам", - подчеркивается в сообщении.

Проблемы с водой в Крыму