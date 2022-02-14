Кровавая стрельба на Южмаше: СМИ рассказали о Рябчуке и его "российском следе"

Артемий Рябчук / скриншот

Подозреваемый в кровавой стрельбе на Южмаше в Днепре Артемий Рябчук ранее посещал Россию, где якобы навещал родственников, потому сейчас рассматривается возможное влияние иностранных спецслужб.

"Поездка в Россию или Беларусь любого патриота Украины - чревата задержанием, таких фактов немало. Учитывая физические данные парня, спортивное телосложение и высокий рост, его возраст - он в 2019 году мог привлечь внимание сотрудников ФСБ на границе. А учитывая наличие у него ближайшего родственника в РФ - и попасть в разработку", - говорят в украинской разведке, пишет Обозреватель.

Там также утверждают, что Рябчука пытаются представить "борцом с произволом в Нацгвардии". Не так давно в соцсетях даже стали появляться группы в поддержку днепровского стрелка, где боты формируют "общественное мнение".

"Это все не сказки. Подразделения российских Вооруженных сил неустанно "трудятся" все годы гибридной войны в Украине. Их задача - оказывать психологическое воздействие на войска (силы) противника и население с целью их деморализации и склонению к прекращению сопротивления, а также с целью изменения поведения от базового к желаемому. Такие психологические операции проводят в ходе подготовки к проведению военных операций или же непосредственно уже в их разгаре", - рассказали изданию в ВСУ.

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Расстрел нацгвардейцем людей в Днепре

В Днепре на территории Южного машиностроительного завода 27 января около 4 часов утра нацгвардеец Артём Рябчук устроил стрельбу по сослуживцам. Он убил 4 коллег и ранил еще пятерых, а когда пытался выйти из Южмаша, застрелил гражданскую – работницу завода, которая отказалась отдать ему ключи от ворот.

Рябчук скрылся с места трагедии с оружием и патронами. Позже его задержали. ГБР открыло уголовное производство.

После трагических событий начали всплывать данные об издевательствах, которые систематически происходили в воинской части Нацгвардии, в которой служил Рябчук. Бывшие служащие воинской части 3021 в Днепре рассказали, что руководство части давило на солдат.

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