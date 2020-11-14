Кровавое ДТП в Киеве: суд решил судьбу протаранившего остановку таксиста

Дмитрий Ломакин в зале суда / suspilne.media

Шевченковский райсуд Киева арестовал водителя службы такси Дмитрия Ломакина, который в пятницу, 13 ноября, на Кольцевой дороге в Киеве совершил наезд на остановку общественного транспорта, в результате чего погибли два человека.

Как сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры, Шевченковский райсуд избрал водителю меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 2 месяца.

Действия 23-летнего подозреваемого квалифицированы по ч. 3 ст. 286 Уголовного кодекса Украины - нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее гибель нескольких лиц.

По данным прокуратуры, водитель службы такси, управляя автомобилем Hyundai, при осуществлении маневра не справился с управлением, вылетел за пределы дорожного полотна и въехал в остановку общественного транспорта, на которой находились люди.

В результате ДТП пострадали четыре человека. Двое из них погибли на месте, еще двое получили травмы различной степени тяжести.

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Как уточняет Суспильне из зала суда, 22-летний виновник ДТП расплакался. Парень пояснил, что работал таксистом всю ночь, не употреблял наркотиков, а на утро был очень уставший.

Также водитель отметил, что хотел перестроиться на дороге, однако впереди увидел припаркованный автомобиль.

"Я не видел, что за этой машиной стоял припаркованный автомобиль возле остановки. Я увидел уже в последний момент. На видео видно, что ехал автомобиль рядом, я хотел его объехать, но не убедился в безопасности маневра и совершил наезд на пешехода", – цитирует Нromadske слова парня.

Защита просила отправить его под домашний арест к тетке, ссылаясь на то, что тот – сирота. Прокурор же настаивал на аресте, поскольку Ломакин неоднократно привлекался за нарушение ПДД.

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