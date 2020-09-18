Кровавое нападение на Балуха: задержан предполагаемый преступник

Задержан подозреваемый в нападении на Балуха / УНИАН

Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого в нападении на бывшего узника Кремля Владимира Балуха. Преступление было совершено в ночь на 8 сентября.

Об этом сообщил Аваков в Twitter.

По словам министра, подробности дела будут в ближайшие часы в заявлении полиции и прокуратуры.

Нападение на Балуха - что было ранее: