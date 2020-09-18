Кровавое нападение на Балуха: задержан предполагаемый преступник

По словам министра, подробности дела будут в ближайшие часы в заявлении полиции и прокуратуры.
Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого в нападении на бывшего узника Кремля Владимира Балуха. Преступление было совершено в ночь на 8 сентября.
Об этом сообщил Аваков в Twitter.
По словам министра, подробности дела будут в ближайшие часы в заявлении полиции и прокуратуры.
Нападение на Балуха - что было ранее:
- Ранее сообщалось, что Владимира Балуха избили в киевском Гидропарке, украли телефон и банковскую карту.
- Бывший политзаключенный и украинский режиссер Олег Сенцов говорил, что у Балуха сломаны рука и ключица.
- Позже режиссер рассказал, что Балух перенес тяжелую операцию, и его ввели в состояние медикаментозного сна.
Автор: Екатерина Трохимчук