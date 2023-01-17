"Крым наш, все остальное тоже наше": журналисты дозвонились военному РФ, причастному к удару в Днепре

Журналисты российского издания "Важные истории" пообщались по телефону с российскими военными, которые могут быть причастны к ракетному удару по жилому дому в Днепре, забравшему жизни как минимум 40 мирных жителей.
В частности, журналистам удалось дозвониться к начальнику штаба авиационной эскадрильи авиационной группы Шайковка - 44-летнему Дмитрию Голенкову. Аудио разговора было опубликовали в Twitter.
Голенков заявил, что "никого не обстреливал" и выразил уверенность, что "Украина станет регионом России".
"Я никого не обстреливал. Почему вы так считаете? Я что прям на кнопку нажимал или сидел в этом самолете? Я гражданин Российской Федерации, но никак не являюсь тем, кем вы меня называете. В чем проблема? Если у вас какие-то данные там есть — это ваши проблемы", — заявил военный преступник.
Голенков решил, что ему звонят по телефону из Украины, ведь российские журналисты "таких вопросов не задают".
"Не можете вы быть из России! Журналисты в России вообще не задают вопросы. Зачем вы меня спрашиваете. Если ты украинская шк*ра, то и говори на украинском", — отметил начальник штаба авиационной группы.
В завершение оккупант добавил, что "Крым все равно наш и все остальное тоже наше".
"Вы [Украина] – регион России. Один единственный регион России. Вы даже разными регионами не будете", – сказал Голенков.
Разговор закончился криками "Россия!" и "Ура!".
Напомним, 16 января в Службе безопасности Украины сообщили, что установлены личности российских военных, причастных к ракетному удару по Днепру. Среди них:
- командир 52-го тяжелого бомбардировочного авиационного полка (в/ч 33310) полковник Тимошин Олег Евгеньевич, 21.06.1971 года;
- командир авиационного отряда 52-го тяжелого бомбардировочного авиационного полка майор Иваненко Алексей Сергеевич, 08.02.1987 года рождения;
- начальник штаба авиационной эскадрильи авиационной группы Голенков Дмитрий, 01.09.1978 года рождения;
- штурман 52-го тяжелого бомбардировочного авиационного полка Григорьев Денис Анатольевич, 07.06.1982 года рождения;
- штурман 52-го тяжелого бомбардировочного авиационного полка Назыров Динар, 03.07.1985 года рождения;
- инженер по авиационному вооружению 52-го тяжелого бомбардировочного авиационного полка Поцелуев Евгений, 16.06.1980 года рождения.
В их отношении открыли уголовное производство по статье 438 УК Украины (нарушение законов и обычаев войны).
52-й тяжелый бомбардировочный авиационный полк дислоцируется в населенном пункте Шайковка в Калужской области.
Ракетный удар по Днепру 14 января 2023
В субботу, 14 января, во время масштабной тревоги российские военные ударили ракетой в многоквартирный дом в Днепре. Дом состоял из 16 подъездов, а всего в нем проживало около 1700 жителей.
В результате попадания российской ракеты более 1000 жителей остались без жилья.
Из-за ракетного удара по жилому массиву в Днепре погибли 40 человек.
Тем временем пропагандисты в РФ, не стесняясь, цинично радуются жестоким убийствам гражданских в Украине, а пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что к теракту в Днепре РФ якобы не имеет отношения.
"Российские вооруженные силы не наносят ударов по жилым домам или по объектам социальной инфраструктуры. Удары наносятся по военным целям, очевидным или замаскированным", - сказал глашатай Путина.
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