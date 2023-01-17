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"Крым наш, все остальное тоже наше": журналисты дозвонились военному РФ, причастному к удару в Днепре

17 января 2023, 09:21
Начальник штаба авиационной эскадрильи авиационной группы Шайковка - 44-летний Дмитрий Голенков - заявил, что "никого не обстреливал".
Дмитрий Голенков
Дмитрий Голенков не считает себя виновным в теракте в Днепре / Фото ДСНС, соцсети

Журналисты российского издания "Важные истории" пообщались по телефону с российскими военными, которые могут быть причастны к ракетному удару по жилому дому в Днепре, забравшему жизни как минимум 40 мирных жителей.

В частности, журналистам удалось дозвониться к начальнику штаба авиационной эскадрильи авиационной группы Шайковка - 44-летнему Дмитрию Голенкову. Аудио разговора было опубликовали в Twitter.

Голенков заявил, что "никого не обстреливал" и выразил уверенность, что "Украина станет регионом России".

"Я никого не обстреливал. Почему вы так считаете? Я что прям на кнопку нажимал или сидел в этом самолете? Я гражданин Российской Федерации, но никак не являюсь тем, кем вы меня называете. В чем проблема? Если у вас какие-то данные там есть — это ваши проблемы", — заявил военный преступник.

Голенков решил, что ему звонят по телефону из Украины, ведь российские журналисты "таких вопросов не задают".

"Не можете вы быть из России! Журналисты в России вообще не задают вопросы. Зачем вы меня спрашиваете. Если ты украинская шк*ра, то и говори на украинском", — отметил начальник штаба авиационной группы.

В завершение оккупант добавил, что "Крым все равно наш и все остальное тоже наше".

"Вы [Украина] – регион России. Один единственный регион России. Вы даже разными регионами не будете", – сказал Голенков.

Разговор закончился криками "Россия!" и "Ура!".

Напомним, 16 января в Службе безопасности Украины сообщили, что установлены личности российских военных, причастных к ракетному удару по Днепру. Среди них:

  • командир 52-го тяжелого бомбардировочного авиационного полка (в/ч 33310) полковник Тимошин Олег Евгеньевич, 21.06.1971 года;
  • командир авиационного отряда 52-го тяжелого бомбардировочного авиационного полка майор Иваненко Алексей Сергеевич, 08.02.1987 года рождения;
  • начальник штаба авиационной эскадрильи авиационной группы Голенков Дмитрий, 01.09.1978 года рождения;
  • штурман 52-го тяжелого бомбардировочного авиационного полка Григорьев Денис Анатольевич, 07.06.1982 года рождения;
  • штурман 52-го тяжелого бомбардировочного авиационного полка Назыров Динар, 03.07.1985 года рождения;
  • инженер по авиационному вооружению 52-го тяжелого бомбардировочного авиационного полка Поцелуев Евгений, 16.06.1980 года рождения.

В их отношении открыли уголовное производство по статье 438 УК Украины (нарушение законов и обычаев войны).

52-й тяжелый бомбардировочный авиационный полк дислоцируется в населенном пункте Шайковка в Калужской области.

Ракетный удар по Днепру 14 января 2023

В субботу, 14 января, во время масштабной тревоги российские военные ударили ракетой в многоквартирный дом в Днепре. Дом состоял из 16 подъездов, а всего в нем проживало около 1700 жителей.

В результате попадания российской ракеты более 1000 жителей остались без жилья.

Из-за ракетного удара по жилому массиву в Днепре погибли 40 человек.

Тем временем пропагандисты в РФ, не стесняясь, цинично радуются жестоким убийствам гражданских в Украине, а пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что к теракту в Днепре РФ якобы не имеет отношения.

"Российские вооруженные силы не наносят ударов по жилым домам или по объектам социальной инфраструктуры. Удары наносятся по военным целям, очевидным или замаскированным", - сказал глашатай Путина.

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