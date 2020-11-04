КС вынес "приговор" земельной реформе: опубликован документ

Конституционный суд определился по поводу земельной реформы / Униан

Конституционный Суд Украины 2 ноября рассмотрел на закрытом заседании вопрос конституционности земельной реформы.

КС принял за основу проект решения по этому вопросу, сообщил автор проекта решения, судья КСУ Сергей Сас изданию zn.ua.

В проекте решения говорится: "Земля, ее недра, атмосферный воздух, водные и другие природные ресурсы в пределах ее территории, природные ресурсы исключительной (морской) экономической зоны и континентального шельфа были признаны объектами права собственности и основным национальным богатством Украинского народа как носителя суверенитета и единственного источника власти".

Субъектами права собственности на землю, согласно проекту решения КС, не могут быть иностранцы, лица без гражданства и международные организации.

КС считает, что право собственности украинцев на землю является абсолютным, неизменным, и поэтому не может быть ограничено какими-либо законами Украины, действиями органов государственной власти или органов местного самоуправления.

Читайте такжеКонец земельной реформы: Милованов сделал неожиданный прогнозВ проекте решения указано, что согласно Конституции, государство обязано обеспечить каждому гражданину Украины возможность использования земли на праве собственности на принципах социальной справедливости, верховенства права, защиты прав собственности и хозяйствования, равенства субъектов права собственности перед законом.

Автор проекта, судья Сас, считает, что именно документ его авторства, а не отмена электронного декларирования, - настоящая причина конституционного кризиса.

О протестах под зданием КС он написал: "Пикетчики с шашками и файерами 3 часа отрабатывали под стенами суда свой заслуженный заработок в 100 грн за час (прошу прощения перед теми, кто пришел на митинг по воле сердца)".

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zn.ua

Напомним, 27 октября Конституционный суд по представлению 47 народных депутатов принял решение, которым отменил статью 366-1 Уголовного кодекса, предусматривающую ответственность за недостоверное декларирование.

Также КС признал неконституционными положения законов о проверке электронной деклараций чиновников и отменил полномочия НАПК по проверке деклараций и выявлению конфликта интересов.

Президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду проект закона № 4288, которым предлагается прекратить полномочия судей КСУ со дня вступления в силу закона, а субъектам назначения судей предлагается безотлагательно начать процедуру конкурсного отбора нового состава суда. В законопроекте говорится, в частности, что решение КС от 27 октября является "ничтожным (не создающим правовых последствий), вынесенным судьями Конституционного суда Украины в условиях реального конфликта интересов".

Как в Украине открывали рынок земли: