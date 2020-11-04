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КС вынес "приговор" земельной реформе: опубликован документ

4 ноября 2020, 16:35

Конституционный суд принял за основу проект решения, рассказал Сергей Сас.

Конституционный суд
Конституционный суд определился по поводу земельной реформы / Униан

Конституционный Суд Украины 2 ноября рассмотрел на закрытом заседании вопрос конституционности земельной реформы.

КС принял за основу проект решения по этому вопросу, сообщил автор проекта решения, судья КСУ Сергей Сас изданию zn.ua.

В проекте решения говорится: "Земля, ее недра, атмосферный воздух, водные и другие природные ресурсы в пределах ее территории, природные ресурсы исключительной (морской) экономической зоны и континентального шельфа были признаны объектами права собственности и основным национальным богатством Украинского народа как носителя суверенитета и единственного источника власти".

Субъектами права собственности на землю, согласно проекту решения КС, не могут быть иностранцы, лица без гражданства и международные организации.

КС считает, что право собственности украинцев на землю является абсолютным, неизменным, и поэтому не может быть ограничено какими-либо законами Украины, действиями органов государственной власти или органов местного самоуправления.

Читайте такжеКонец земельной реформы: Милованов сделал неожиданный прогнозВ проекте решения указано, что согласно Конституции, государство обязано обеспечить каждому гражданину Украины возможность использования земли на праве собственности на принципах социальной справедливости, верховенства права, защиты прав собственности и хозяйствования, равенства субъектов права собственности перед законом.

Автор проекта, судья Сас, считает, что именно документ его авторства, а не отмена электронного декларирования, - настоящая причина конституционного кризиса.

О протестах под зданием КС он написал: "Пикетчики с шашками и файерами 3 часа отрабатывали под стенами суда свой заслуженный заработок в 100 грн за час (прошу прощения перед теми, кто пришел на митинг по воле сердца)".

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zn.ua
  • Напомним, 27 октября Конституционный суд по представлению 47 народных депутатов принял решение, которым отменил статью 366-1 Уголовного кодекса, предусматривающую ответственность за недостоверное декларирование.
  • Также КС признал неконституционными положения законов о проверке электронной деклараций чиновников и отменил полномочия НАПК по проверке деклараций и выявлению конфликта интересов.
  • Президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду проект закона № 4288, которым предлагается прекратить полномочия судей КСУ со дня вступления в силу закона, а субъектам назначения судей предлагается безотлагательно начать процедуру конкурсного отбора нового состава суда. В законопроекте говорится, в частности, что решение КС от 27 октября является "ничтожным (не создающим правовых последствий), вынесенным судьями Конституционного суда Украины в условиях реального конфликта интересов".

Как в Украине открывали рынок земли:

  • Напомним, депутаты Верховной Рады 31 марта на внеочередном заседании парламента большинством голосов поддержали открытие рынка земли.
  • За свободную продажу земли в стране отдали голоса 259 народных депутатов. Слуга народа — 206, Европейская солидарность — 23, Голос — 13, Доверие — 12, внефракционные — 5. Рынок земли начнет работать с июля 2021 года.
  • Обсуждение закона об открытии рынка земли длилось в парламенте свыше 16 часов. Депутаты рассмотрели и отклонили более ста поправок. Голосование состоялось лишь после того, как в зал заседаний Верховной Рады пришел президент Владимир Зеленский.
Конституционный Суд земельная реформа новости Украины Сергей Сас
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