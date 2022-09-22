Кто больше всего пострадает от возможного ядерного удара РФ: в разведке раскрыли регионы

Шантаж Путина ядерным оружием / Reuters, pixaby

Российский президент Владимир Путин пригрозил ядерным ударом по Украине.

Как говорит представитель ГУР МО Украины Вадим Скибицкий, применение ядерного оружия угрожает не только Украине, но всему Черноморскому региону.

По его словам, Россия может применить ядерное оружие из-за контрнаступления ВСУ.

"Возможно, Россия применит ядерное оружие против Украины. Они будут пытаться остановить нашу наступательную деятельность и уничтожить наше государство. Это угроза для других стран", – сказал Скибицкий.

Представитель ГУР МО подчеркнул, что удар тактическим ядерным оружием повлияет не только на Украину.

"Взрыв тактического ядерного оружия повлияет не только на Украину, но и на Черноморский регион. Мы помним историю Чернобыля. Возможно, у нас будет еще одна катастрофа на нашей территории, в Восточной Европе",– сказал он.

Также Вадим Скибицкий, добавив, что последствия применения ядерного оружия могут повлиять на Польшу, Турцию и Болгарию.

Ядерный шантаж Путина

Напомним, ранее Путин вновь разразился угрозами о возможном применении ядерного оружия. Он пытается всех убедить в том, что против РФ якобы воюет "коллективный Запад". Об этом он заявил во время своего видеообращения.

Путин цинично заявляет, что якобы Запад "устроил ядерный шантаж" России. Он добавил, что для защиты РФ будут "использовать все имеющиеся у себя средства".

Президент Владимир Зеленский прокомментировал угрозы президента РФ Владимира Путина применить ядерное оружие. Он не верит, что международное сообщество не позволит хозяину Кремля применить ядерное оружие, но не исключил рисков.

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