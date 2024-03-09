Кто может законно отказаться от повестки: юристка объяснила детали

Юристка объяснила, могут ли человека вернуть на военный учет после того, как он был с него исключен, и какая разница между снятием и исключением.

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Можно ли законно отказаться от повестки: пояснение юристки / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, Цензор.net

В Украине всеобщая мобилизация и военное положение продолжаются с 24 февраля 2022 года ‒ с момента полномасштабного вторжения РФ, под которую попадают мужчины от 18 до 60 лет. Юристка Марина Токмач в комментарии порталу "NV" объяснила, могут ли человека вернуть на военный учет после того, как он был с него снят (и какая разница между снятием и исключением из военного учета).

По ее словам, исключение с военного учета означает, что мужчина уже не пребывает в статусе призывника, военнообязанного или резервиста). Исключенный из военного учета больше не обязан исполнять обязанности по военному учету. Исключенные из военного учета не обязаны быть поставлены на учет. А снятие с военного учета предполагает последующий обязательный возврат на учет ‒ иначе это будет нарушение правил

Как говорит Токмач, исключить из военного учета могут только несколько категорий украинцев, а именно:

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осужденных к лишению свободы за совершение тяжкого или особо тяжкого преступления;

тех, кто по состоянию здоровья признан непригодными к военной службе в военное положение с исключением из военного учета;

тех, кто достиг предельного возраста пребывания в запасе;

призванные или принятые на военную службу;

проходящие военную службу (обучение) в высших военных учебных заведениях и военных учебных подразделениях высших учебных заведений;

военнослужащие или военнообязанные, которые умерли;

кто отказался от украинского гражданства и покинул Украину.

Если мужчина был исключен из военного учета, он больше не обязан появляться в ТЦК по повестке и вообще имеет право отказаться ее брать. Ведь на таких граждан не распространяются правила военного учета, предусмотренные законодательством Украины, подытожила юристка.

Мобилизация в Украине Мобилизация в Украине проводится в связи с российской агрессией. Мобилизация в 2014-2015 годах была частичной, то есть проводилась в отдельных местностях государства, а также касалась определенной части национальной экономики, Вооруженных Сил Украины, других военных формирований, Оперативно-спасательной службы гражданской защиты, предприятий, учреждений и организаций. С 2022 года в Украине объявлена и проводится общая мобилизация. Всего за период 2014-2015 гг. проведено шесть волн открытой частичной мобилизации, пишет Википедия.

Мобилизация в Украине

Напомним, как ранее сообщал Главред, в парламентском Комитете по вопросам нацбезопасности и обороны сейчас активно обсуждается одно ограничение для военнообязанных, которые уклонялись от мобилизации - это относительно их права на управление транспортными средствами. Об этом заявил член комитета и народный депутат от "Слуги народа" Федор Вениславский.

Мобилизационный потенциал Украины составляет около 5 миллионов человек, из которых примерно 2,5 миллиона готовы поступить на военную службу. Об этом сообщил председатель совета резервистов Сухопутных войск Иван Тимочко.

В Украине сейчас прилагают усилия, чтобы установить критерии справедливого бронирования работников от военной мобилизации. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль отметил, что для обеспечения одного военнослужащего необходимо 8 налогоплательщиков.

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