Кубраков: Украина формирует гибкую логистическую систему

Министр инфраструктуры Александр Кубраков после совещания с президентом Украины Владимиром Зеленским, посвященного развитию украинской экономики в условиях военного времени, сообщил, что уже сейчас в стране формируется гибкая логистическая система, быстро реагирующая на внешние угрозы. Это важно как в разрезе работы предприятий, так и в обеспечении оперативной эвакуации населения из опасных зон.

"Команда Мининфраструктуры работает в режиме 24/7, чтобы логистика грузов работала стабильно. Это залог того, что украинские аграрии вовремя получат удобрения, технику, запчасти к ней, горючее, а наши предприятия смогут получать сырье и экспортировать свою продукцию", - сказал министр.

Сейчас на государственном уровне рассматриваются разные варианты диверсификации импорта горючего – проводятся переговоры с крупнейшими мировыми поставщиками, подписываются соответствующие соглашения.

"Аграрный сектор будет иметь все необходимое в условиях военного времени. В то же время у всех есть понимание, что даже после победы мы не сможем работать, как раньше. Поэтому мы не только стабилизируем критически важные для государства процессы, но и думаем о том, как в долгосрочной перспективе обеспечить обороноспособность экономики. Это гарантия того, что страна будет развиваться", – заявил Кубраков.

По его словам, уже сейчас формируется гибкая логистическая система, быстро реагирующая на внешние угрозы, адаптирующаяся к ним, продолжаются переговоры с мировыми экспертами не только относительно восстановления городов, но и создания конкретных инструментов для их защиты.

"Мы должны привыкать к тому, что фактор защиты жизни будет проникать во все сферы нашей деятельности: от быта — до работы и путешествий. Только при таких условиях украинцы смогут реально начать процесс восстановления экономики и развития собственной независимости", - сказал Кубраков.