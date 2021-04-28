Кулеба пояснил, на что придется пойти Зеленскому ради урегулирования на Донбассе

Дмитрий Кулеба / УНИАН

Для того, чтобы остановить войну на Донбассе, придется вести переговоры говорить непосредственно с президентом РФ Владимиром Путиным. Поэтому президент Владимир Зеленский готов к личной встрече с ним. Об этом говорит руководитель украинского МИД Дмитрий Кулеба в эфире программы BBC HARDtalk.

"Чтобы остановить войну в Украине и принести мир, придется говорить непосредственно с Путиным. Наша главная цель - собрать полноценный саммит в нормандском формате. Украина имплементировала все решения Парижского саммита 2019 года. Мы можем двигаться дальше. Единственная сторона, которая не выполнила свои обещания это Россия", ‒ сказал руководитель министр.

По словам Кулебы, именно по вышеуказанной причине Украина хочет переговоров с Владимиром Путиным в рамках Нормандского формата.

"Но если Путин избегает этого формата, то мой президент готов встретиться с ним лично и обсудить, как убрать Россию из Украины, как деоккупировать наши территории и принести мир", ‒ сказал он.

Читайте такжеКулеба рассказал, какой удар Запад должен нанести по России из-за Украины

Переговоры Зеленского с Путиным: