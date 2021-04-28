Кулеба пояснил, на что придется пойти Зеленскому ради урегулирования на Донбассе

Руководитель украинского МИД Дмитрий Кулеба дал детальную оценку ситуации с урегулированием военного конфликта на Донбассе и роли президента Зеленского.
Для того, чтобы остановить войну на Донбассе, придется вести переговоры говорить непосредственно с президентом РФ Владимиром Путиным. Поэтому президент Владимир Зеленский готов к личной встрече с ним. Об этом говорит руководитель украинского МИД Дмитрий Кулеба в эфире программы BBC HARDtalk.
"Чтобы остановить войну в Украине и принести мир, придется говорить непосредственно с Путиным. Наша главная цель - собрать полноценный саммит в нормандском формате. Украина имплементировала все решения Парижского саммита 2019 года. Мы можем двигаться дальше. Единственная сторона, которая не выполнила свои обещания это Россия", ‒ сказал руководитель министр.
По словам Кулебы, именно по вышеуказанной причине Украина хочет переговоров с Владимиром Путиным в рамках Нормандского формата.
"Но если Путин избегает этого формата, то мой президент готов встретиться с ним лично и обсудить, как убрать Россию из Украины, как деоккупировать наши территории и принести мир", ‒ сказал он.
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Переговоры Зеленского с Путиным:
- Пресс-секретарь президента Российской Федерации Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что глава РФ точно не будет обсуждать с украинским коллегой Владимиром Зеленским вопрос Крыма.
- Ранее президент Владимир Зеленский обратился к Владимиру Путину на русском языке и предложил провести встречу в любой точке Донецкой и Луганской областей, где продолжают идти боевые действия.
- Президент России ответил Зеленскому на предложение встретиться на Донбассе и пригласил в Москву.
- В Офисе президента Украины рассказали о том, что после того, как в зоне российско-украинского конфликта на Донбассе произошло резкое обострение, президентская администрация отправила запрос на переговоры с лидерами нормандской четверки. Впрочем, Путин отказался от дискуссии с Зеленским.
- Зеленский 16 апреля по итогам переговоров с президентом Франции Макроном и канцлером ФРГ Меркель заявил, что он планировал поговорить и с главой РФ, однако Путин решил не участвовать в дискуссии по Донбассу.