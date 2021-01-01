Кулеба раскрыл тайную стратегию Кремля по отношению к Украине

Дмитрий Кулеба / РБК-Украина

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Росиия заняла выжидательную позицию, и в глобальном смысле Кремль ждет смерти Украины как государства.

Об этом Кулеба заявил в интервью ТСН, комментируя переговоры в нормандском формате и тот факт, что в скором времени может поменяться состав четверки, в частности, лидеры Германии и Франции.

"России надо отдать должное — она умеет играть в долгую. У них есть возможность поддерживать незыблемость своей политической линии по одной простой причине. Во всех остальных странах президенты и премьеры меняются, а в России — нет. Такая система. Действительно, с уходом с политической сцены Ангелы Меркель в нормандском формате останется только один человек, который стоял у его истоков и подписывал Минские договоренности. И это будет президент Путин", - отметил Кулеба.

Он добавил, что Россия всегда чего-то ждет.

"Глобально они ждут смерти Украины как государства. Мы должны быть здесь абсолютно откровенными. И на пути к этой цели они постоянно чего-то ждут. То смены власти в Украине, то смены власти в другой стране, то каких-то экономических кризисов. Это действительно их стратегия", - добавил глава украинского МИД.

При этом он выразил уверенность, что надежды Кремля не оправдаются. Кулеба считает, что Украина будет развиваться как страна западного мира.

"Когда Россия смирится с этим фактом, воспримет его, ей станет намного легче. России уже тоже трудно всю эту историю тянуть. Но, несмотря на то, какая у нее стратегия, мы должны гнуть свою линию. Поэтому президент Украины постоянно подчеркивает — мир на украинских условиях. Если бы речь шла о том, чтобы принять мир на российских условиях — пожалуйста, в любой момент. Но позиция президента очень четкая по этому поводу. И мы получим мир на приемлемых для Украины условиях", - резюмировал министр иностранных дел Украины.

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