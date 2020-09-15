Кулеба рассказал, угрожает ли что-либо безвизовому режиму Украины и ЕС

Дмитрий Кулеба / УНИАН

Безвиз - руководитель украинского Министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что в данный момент нет предпосылок для отмены безвизового режима между Украиной и странами Европейского союза.

Об этом он заявил в эфире программы Свобода слова.

"Во-первых, я не вижу никаких признаков того, что Украина может вернуться, как вы сказали, в триединое братство, сестринство. Это как раз совместное усилие для всех нас, чтобы Украина продолжала движение в ЕС, в НАТО. Это абсолютно категорично. Во-вторых, я хочу очень четко заявить, что нет никаких угроз безвизу с ЕС", — заявил Кулеба.

Руководитель украинской дипломатии отметил ‒ европейские партнеры не информировали его о том, что видят возможность разрушения антикоррупционных структур в Украине.

"Я в силу работы много общаюсь с нашими партнерами, и я не слышу каких-то предметных претензий к тому, что мы разрушили эту самую антикоррупционную инфраструктуру. Безусловно, мы говорим с нашими партнерами, разговариваем по всем вопросам, и не только относительно борьбы с коррупцией, но и по реформам в целом, но какого-то желтого, не говоря уже о красном свете, который нам выставляют, говорить не приходится. Есть нормальный диалог", — заявил Кулеба.

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Напомним, ранее Главред сообщал:

вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина заявила ‒ в связи с тем, что в мире ожидают вторую волну Covid-19, в ближайшее время страны Евросоюза ужесточат пропускной режим на границах.

До того представители Еврокомиссии положительно оценили опыт Украины и других стран-партнеров в сфере реализации требований по безвизовому режиму, однако рекомендовали официальному Киеву акцентировать внимание на усилении автономности антикоррупционных институтов и обеспечить честные назначения на должности их руководителей.

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