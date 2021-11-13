Куликовский был на службе СБУ: Асеев рассказал, кто и почему сдал палача "ДНР"

Денис Куликовский / Facebook С.Асеева

Украинские спецслужбы некоторое время использовали задержанного коменданта донецкой тюрьмы Изоляция Дениса Куликовского как агента, рассказал бывший узник "ДНР" Станислав Асеев.

В эфире канала Украина 24 отвечая на вопрос ведущего об использовании спецслужбами Украины Куликовского как агента, Асеев ответил: "Вероятнее всего, да. Какое-то время".

По его словам, эту информацию он получил от одного из бывших сотрудников спецслужбы.

"Мы ждем позицию СБУ. Но дело в том, что когда я знал об этом, достоверно, обращаться в Службу безопасности было конфликтом интересов", - говорит журналист.

Он также пояснил, как шла работа над задержанием Куликовского.

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"Мы пошли с этим человеком к руководству МВД и попросили оперативное сопровождение. Эта информация в течение какого-то времени вышла в СБУ, они начали его судорожно искать, нашли человека, который нам готов был его передать за определенную сумму денег. Мы были готовы же деньги передать, но этот человек отказался, он сказал, что если я его сейчас отдам полиции, то служба безопасности сами понимаете как будет выглядеть, и мне прямо сказали, что я сяду рядом с ним, поэтому не надо денег, я его сразу отдаю СБУ", — добавил Асеев.

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Что такое тюрьма Изоляция

Изоляция - это незаконная тюрьма, созданная российской оккупационной властью на территории одноименного культурного центра в Донецке после захвата города в 2014 году.

По данным Офиса генпрокурора, в тюрьме Изоляция в разное время содержали около 3,5 тыс. человек, из которых 1,6 тыс. - это гражданские лица.

По данным отчета Управления Верховного комиссара ООН по правам человека, в Изоляции заключенных пытают и подвергают сексуальному насилию.

29 октября 2020 года руководителю Изоляции заочно сообщено о подозрении.

Расследованием установлено, что под руководством Куликовского на территории бывшего завода изоляционных материалов в Донецке террористы устроили "базу пыток", где незаконно удерживали гражданских лиц, пленных военнослужащих Вооруженных сил Украины и других формирований, задействованных в проведении АТО/ООС.

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