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Куму Путина оставили электронный браслет: Медведчуку продлили домашний арест

10 января 2022, 12:26
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Домашний арест Виктору Медведчуку продлен сроком до 10 месяцев.

Виктор Медведчук, суд
Виктор Медведчук в зале суда / УНИАН

В понедельник, 10 января, Печерский суд Киева продлили домашний арест народного депутата от Оппозиционной платформы – За жизнь Виктора Медведчука.

Такое решение вынес судья Олег Белоцерковец в ходе судебного заседания, сообщил в Facebook нардеп от ОПЗЖ Ренат Кузьмин.

По его словам, решением суда домашний арест Медведчуку продлен сроком до 10 месяцев.

Нардеп подчеркнул, что решение суда незаконное, потому что максимальный срок домашнего ареста не может превышать 6 месяцев.

"Судья Печерского суда г. Киева Белоцерковец только что продлил Медведчуку домашний арест до 10 месяцев при том, что по закону максимальный срок домашнего ареста не может превышать 6 месяцев", - пишет соратник Медведчука.

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Он добавил, что прокуроры ОГП на судебный процесс не явились.

"Прокуроры генпрокуратуры в этот позорный судебный процесс не явились, а послали вместо себя подчинённых из районной прокуратуры. Что так же является незаконным", - резюмировал Кузьмин.

Дело Медведчука

13 мая 2021 года Печерский райсуд Киева избрал меру пресечения нардепу Виктору Медведчуку по делу о госизмене.

По сведениям правоохранителей, нардеп вступил в сговор с российской стороной для добычи нефти и газа в Черном море, передавал РФ данные о секретном подразделении Вооруженных сил Украины и причастен к созданию организации "Промінь", основная цель которой – стать структурой влияния на нашу страну с помощью трудовых мигрантов.

Кум Владимира Путина утверждает, что ни в чем не виновен.

8 октября народному депутату Украины объявили новое подозрение в государственной измене и пособничестве терроризму. В Офисе генпрокурора уточнили, что новое подозрение касается контрабанды угля с временно оккупированных территорий Донбасса.

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Виктор Медведчук Ренат Кузьмин ОПЗЖ
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