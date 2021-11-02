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Дело Медведчука: подозреваемому в госизмене нардепу смягчат меру пресечения

2 ноября 2021, 10:46
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В Офисе генпрокурора сообщили подробности заседания, которое состоится 2 ноября.

Медведчук
Народному депутату Виктору Медведчук изменят меру пресечения / Reuters

В Офисе генпрокурора намерены просить для народного депутата, лидера политсовета "Оппозиционной платформы – За жизнь", подозреваемого в государственной измене, Виктора Медведчука, меру пресечения в виде личного обязательства.

Пресс-служба ведомства имени не называет, но из описания обстоятельств дела очевидно, что речь идет о Медведчуке.

"Предельный срок в шесть месяцев под круглосуточным домашним арестом в уголовном производстве о госизмене и покушении на разграбление национальных ценностей истек, поэтому его дальнейшее продление невозможно", - сообщили в Telegram-канале ведомства.

Читайте также"И Медведчук, и Порошенко могут спать спокойно": эксперт объяснил, как "сливают" дело лидера ОПЗЖВ Генпрокуратуре уточнили, что единственная мера пресечения, о которой сейчас может ходатайствовать сторона обвинения – это личное обязательство с возложением обязанностей на подозреваемого.

Список обязанностей, которые будут просить возложить на Медведчука в связи с указанной мерой пресечения:

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  • прибывать по каждому требованию органа досудебного расследования, прокурора или суда;
  • не отлучаться из Киева и Киевской области без разрешения следователя, прокурора или суда;
  • сообщать следователю, прокурору или суду об изменении своего места жительства;
  • воздерживаться от общения с подозреваемыми, свидетелями в соответствии со списком, определенным следователем или прокурором;
  • сдать в орган досудебного расследования свои паспорта для выезда за границу и другие документы, которые дают ему право на выезд;
  • носить электронное средство контроля.

В то же время, в Офисе генпрокурора напомнили, что нардеп сейчас находится под круглосуточным домашним арестом в рамках меры пресечения по другому уголовному производству – по факту государственной измены и содействия террористической деятельности. Дело касается незаконных поставок угля с оккупированных территорий Донбасса.

Напомним, Печерский районный суд города Киева 13 мая отправил председателя политического совета партии ОПЗЖ Виктора Медведчука под домашний арест. Государство обвиняет его в совершении государственной измены.

8 октября ему народному депутату Украины объявили новое подозрение в государственной измене и пособничестве терроризму. Генпрокуратуре уточнили, что новое подозрение касается контрабанды угля с временно оккупированных территорий Донбасса.

Автор: Сергей Кущ
viber
Виктор Медведчук Офис генпрокурора
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