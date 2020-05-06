"Остановите анархию и беспредел": Кравчук срочно обратился к Зеленскому

Леонид Кравчук / Главред

Украина оказалась на грани анархии и вседозволенности, заявил первый президент Украины Леонид Кравчук.

Как говорится в его обращении к президенту Владимиру Зеленскому, Верховной Раде и Кабмину, сложившуюся ситуацию необходимо остановить, пока не поздно

"Каждый чиновник должен нести ответственность (подчеркиваю, юридическую) за "беспредел", – утверждает он.

Экс-президент напомнил, что развал государства начинается с принятия решений, которые не соответствуют национальным интересам, и неумения или неспособности добиться выполнения необходимых для жизни страны решений и данных властью обещаний.

Читайте такжеКравчук сказал, без чего невозможно достичь мира на ДонбассеОн отметил, что государство не может оставлять без реагирования угрожающие действия кого-либо, особенно когда идет речь о возможной гибели людей. Он выразил убеждение в том, что нравственная пустота и дикость должны сурово наказываться, иначе Украина не сможет выбраться из пропасти.

"Сегодня вопрос стоит так: каждый гражданин Украины своими действиями либо помогает государству и себе, либо мешает, подвергая при этом угрозе и собственную жизнь. Выбора тут не существует. Объективная боль сильнее наших желаний. Не хочется верить, что часть людей, даже во время выбора между жизнью и смертью, понимает демократию как вседозволенность, как нежелание думать и действовать в рамках гуманных и духовных ценностей", – добавил Кравчук.

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Напомним, ранее Кравчук назвал ключевую ошибку Зеленского.