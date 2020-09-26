Летчик-испытатель опроверг версию крушения Ан-26 из-за отказа двигателя

Летчик-испытатель госпредприятия "Антонов" опроверг главную версию крушения / УНИАН

Для самолета Ан-26 не было проблемой отказ одного двигателя, которую сейчас заявляют, как одну из причин катастрофы под Чугуевом, заявил летчик-испытатель госпредприятия "Антонов" Сергей Тарасюк.

Об этом Тарасюк сообщил журналистам ТСН.

По его словам, он сам много раз отрабатывал посадку с выключенным двигателем, но эта машина уверенно летит на втором.

Кроме того, пилот отверг также версию о том, что двигатель намеренно выключили в учебных целях — с 20 курсантами на борту, да еще и в темное время суток инструкторы вряд ли бы такое демонстрировали.

Также опытный пилот отверг версию о перегрузке, ведь на борту находилось вдвое меньше людей, чем он может перевезти, к тому же курсанты были без багажа.

"А вот должны ли они были быть все на борту во время учебного полета? Остается вопрос, кто именно был за штурвалами и действительно ли курсанты не спутали трассу со взлетной полосой аэродрома", - сказал Сергей Тарасюк.

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