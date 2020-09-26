Летчик-испытатель опроверг версию крушения Ан-26 из-за отказа двигателя

Также эксперт отверг версию о перегрузке самолета, ведь на борту находилось вдвое меньше людей, чем он может перевезти.
Для самолета Ан-26 не было проблемой отказ одного двигателя, которую сейчас заявляют, как одну из причин катастрофы под Чугуевом, заявил летчик-испытатель госпредприятия "Антонов" Сергей Тарасюк.
Об этом Тарасюк сообщил журналистам ТСН.
По его словам, он сам много раз отрабатывал посадку с выключенным двигателем, но эта машина уверенно летит на втором.
Кроме того, пилот отверг также версию о том, что двигатель намеренно выключили в учебных целях — с 20 курсантами на борту, да еще и в темное время суток инструкторы вряд ли бы такое демонстрировали.
Также опытный пилот отверг версию о перегрузке, ведь на борту находилось вдвое меньше людей, чем он может перевезти, к тому же курсанты были без багажа.
"А вот должны ли они были быть все на борту во время учебного полета? Остается вопрос, кто именно был за штурвалами и действительно ли курсанты не спутали трассу со взлетной полосой аэродрома", - сказал Сергей Тарасюк.
Авиакатастрофа под Харьковом - о чем говорилось ранее:
- 26 сентября президент Украины Владимир Зеленский прибыл на место катастрофы самолета ВСУ в Харьковскую область. Он поручил приостановить все полёты на самолетах, аналогичных Ан-26, до выяснения обстоятельств авиакатастрофы.
- 26 сентября около 11 часов утра один из двух выживших при крушении Ан-26 под Чугуевом курсантов Харьковского национального университета внутренних дел умер в больнице. Таким образом, число жертв авиакатастрофы возросло до 26, поиски тел двух погибших продолжаются.
- 26 сентября глава Минобороны Андрей Таран сообщил, что военно-транспортный самолет Ан-26, по предварительным данным специалистов по летной безопасности, потерпел крушение под Харьковом – у Чугуева – из-за отказа датчика в двигателе.
- Государственное бюро расследований Украины рассматривает четыре версии причин крушения самолета Ан-26 Воздушных сил Вооруженных сил Украины под Чугуевом в Харьковской области.
- По состоянию на утро 26 сентября найдено 23 тела – утром спасатели нашли еще одно тело, поиски еще двух продолжаются.
- Вечером в пятницу, 25 сентября, в Чугуеве Харьковской произошла авиакатастрофа – разбился военно-транспортный самолет Ан-26. Всего на борту находились 27 человек, из них 25 погибли. Два харьковских курсанта сумели спастись – выпрыгнули из самолета во время падения на аэродроме Чугуев. Оба были доставлены в больницу.