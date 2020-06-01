УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Двухминутка ненависти: в "ЛНР" травят директора школы за "бандеровскую" рамку в соцсетях

1 июня 2020, 11:05

Людмилу Брянцеву обвинили в поддержке "бандеровских русофобов".

ЛНР, полиция, милиция, автомат
Людмилу Брянцеву обвинили в поддержке "бандеровских русофобов" / antifashist.com

На телевидении террористической "ЛНР" директора луганской школы №8 Людмилу Брянцеву обвинили в том, что она использовала в соцсетях "бандеровскую" рамку для фото.

При этом были продемонстрированы скриншоты из соцсетей женщины, которую упрекнули в том, что она прикрепила рамку для фото, которую создала Украинская галицкая партия, якобы "которая выступает против русского языка, опекает музей ОУН" и является "бандеровской, русофобской политической силой".

"На главном телеканале ЛНР травят директора луганской школы за то, что она установила себе на фото в фейсбуке "бандеровскую" рамку с надписью "Дякую, мамо". Да, это не шутка. Этому посвящен целый новостной сюжет", - прокомментировал сюжет блогер Денис Казанский.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в "ЛНР" сочинили фейк о том, что возле Станицы Луганской бойцы ВСУ якобы изнасиловали и собирались убить американского фотографа Туеру Блатти.

ЛНР бандеровка Денис Казанский
Сейчас вы просматриваете новость «Двухминутка ненависти: в "ЛНР" травят директора школы за “бандеровскую” рамку в соцсетях». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

11:55
Остановить Путина: Резников заявил о необходимости пересмотра Будапештского меморандума
11:40
В Мининфраструктуры рассказали о повышении цен на железнодорожные билеты Видео
11:37
Елена Воробей подхватила коронавирус с необычными симптомами Видео
11:33
Стало известно, когда заработает городская электричка в Киеве
11:21
Гороскоп всех знаков Зодиака на 2 июня: осуществление любовной мечты и денежный успех Видео
11:15
Самый лучший город на Земле превращается в унылое говно мнение
11:15
США в огне: протесты охватили 70 городов, Трампа прячут в бункере, много задержанных Видео
11:05
Двухминутка ненависти: в "ЛНР" травят директора школы за "бандеровскую" рамку в соцсетях Видео
10:51
Золотая Жар-Птица 2020: Кто победил смотреть онлайн концерт 31-05-2020 Видео
10:46
Когда возобновится международное и внутреннее авиасообщение: названа дата Видео
10:42
Легендарный Silent Hill возвращается: в Сети назвали дату презентации
10:19
Разборки в Броварах: суд арестовал 20 участников стрельбы без права залога Видео
09:55
Новые правила в метро Киева: что изменится с 1 июня
09:50
Что разрешили в Украине с 1 июня: список всех карантинных ослаблений
09:47
Премьер-министр Армении Пашинян заболел коронавирусом
09:36
Марченко рассказал о требованиях МВФ относительно тарифов на электроэнергию Видео
09:28
Коронавирус в Украине 1 июня: более 300 зараженных и еще 10 смертей - обновлено
09:15
Коронавирус в Украине и мире: сколько людей заразились и умерли на 1 июня
09:09
Гороскоп всех знаков Зодиака на 1 июня: неожиданный доход и крупное везение Видео
09:08
Укрзализныця выходит из карантина: в Украине начали курсировать поезда - список Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять