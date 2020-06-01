Двухминутка ненависти: в "ЛНР" травят директора школы за "бандеровскую" рамку в соцсетях

Людмилу Брянцеву обвинили в поддержке "бандеровских русофобов" / antifashist.com

На телевидении террористической "ЛНР" директора луганской школы №8 Людмилу Брянцеву обвинили в том, что она использовала в соцсетях "бандеровскую" рамку для фото.

При этом были продемонстрированы скриншоты из соцсетей женщины, которую упрекнули в том, что она прикрепила рамку для фото, которую создала Украинская галицкая партия, якобы "которая выступает против русского языка, опекает музей ОУН" и является "бандеровской, русофобской политической силой".

"На главном телеканале ЛНР травят директора луганской школы за то, что она установила себе на фото в фейсбуке "бандеровскую" рамку с надписью "Дякую, мамо". Да, это не шутка. Этому посвящен целый новостной сюжет", - прокомментировал сюжет блогер Денис Казанский.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в "ЛНР" сочинили фейк о том, что возле Станицы Луганской бойцы ВСУ якобы изнасиловали и собирались убить американского фотографа Туеру Блатти.