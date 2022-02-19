"Ложиться в гробы украинцы не будут": Зеленский потребовал от Запада "дешевых" денег

Владимир Зеленский / Reuters

Президент Владимир Зеленский заявил о том, что Украина ни на кого нападать не будет, но и сдаваться в случае вторжения России не собирается.

"Все понимают, что может начаться завтра. Но, простите, ложиться в гробы и ждать (российских) военных украинцы не будут. Мы ни на кого наступать не будем, но готовы ко всему. Мы не можем быть пассивными", - подчеркнул он в ходе Мюнхенской конференции по безопасности.

Глава государства убежден, что невозможно постоянно жить в страхе, что завтра будет наступление.

Вместе с тем Зеленский призвал западные страны предоставить Украине "дешевые деньги", без условий.

"Мы хотим жить и защищать свое государство. Хотите нам помочь? Есть много примеров. Укрепите нашу армию, вооружение и т.д. Усильте нашу экономику, пожалуйста – инвестируйте в наше государство, заводите свой бизнес. Если боитесь, то откройте нам "дешевые деньги". Дайте нам деньги без условий"- сказал он.

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Он также задался вопросом, "по какой причине страны Запада, когда выделяют Украине те или иные суммы, говорят, что нужно сделать ряд реформ?"

"Послушайте, есть ли еще в мире страна, у которой война на востоке и которая еще и делает реформы? Но мы не паникуем, мы хотим просто жить как сильное государство, - добавил Зеленский.

Резкое обострение на Донбассе

В четверг, 17 февраля, во время обстрела со стороны временно оккупированных территорий ОРЛО один из снарядов попал в детский сад в Станице Луганской на Луганщине. Детей и персонал пришлось эвакуировать, их отвели в безопасное место. Дети не пострадали потому, что были на занятиях в другом помещении. Однако трое работников садика получили контузии и были доставлены в больницу.

Через полтора часа оккупанты обстреляли поселок Врубовка Северодонецкого района. В результате обстрела было повреждено здание местной школы, в которой на момент атаки находились 30 учеников и 14 педагогов. Дети и взрослые вынуждены были спасаться в подвале школы.

18 февраля главари боевиков "ДНР" и "ЛНР" выступили с заявлением, в котором призвали жителей ОРДЛО немедленно эвакуироваться на территорию России.

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