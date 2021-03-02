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"Лучше кормить своих, чем российских": Аваков рассказал, что нужно делать с олигархами

2 марта 2021, 08:44
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Глава МВД раскритиковал восстановление закупки Украиной электроэнергии из России.

Аваков
Арсен Аваков раскрыл свою стратегию по отношению к олигархам

Министр внутренних дел Арсен Аваков считает, что украинские олигархи не являются первоочередной проблемой страны. Нужно медленно оттеснять их с украинских рынков, однако делать это нужно постепенно.

Такое мнение глава МВД озвучил в эфире программы VIP с Натальей Мосейчук на телеканале 1+1.

Аваков отметил, что всегда разговаривает с украинскими олигархами, в том числе и на философские темы. По его словам, он общается даже с нардепами от Оппозиционной платформы – За жизнь Вадимом Рабиновичем и Юрием Бойко.

"И с тем боком, и с тем боком. Могу даже с Петром Алексеевичем (Петр Порошенко, пятый президент Украины, - ред.) поговорить", — заявил Аваков.

Глава МВД также допускает возможность того, что указанные политики консолидируются против действующего президента Владимира Зеленского. По его словам, это ошибочная стратегия, и "они все очень умные люди".

"Иногда я консолидирую с этими олигархами и говорю "Господи, а как можно было в ВР провести разрешение на покупку электроэнергии в РФ? И я не нахожу ответ. Да лучше мы будем кормить наших олигархов, чем российских. И медленно их отдавливать, вот это моя стратегия. Зеленского поставили перед фактом, когда ткань порвалась "и надо латать, чем есть". Почему мы сейчас имеем "чехарду" с Минэнергетики? Потому что там оказалась проигранная стратегия. И ее нужно заново построить сейчас, такое бывает в менеджменте", — считает Аваков.

Читайте такжеАваков рассказал, как Порошенко дал Медведчуку власть в УкраинеГлава МВД не считает сейчас олигархов ключевой проблемой нашей страны. По его мнению, первоочередная проблема — "справедливость судов, а затем олигархи".

"И могу вам подытожить: большинство из них (олигархов, - ред.) считает, что справедливость — это высшая ценность. И если бы это правило работало для всех: государство медленно бы оттесняло всех олигархов по правилам единого рынка, рыночных отношений с государственным доминированием, то все бы согласились. Я бы начал все аккуратно обкручивать, выстраивать, договариваться. Но Зеленский более резкий. И это связано с рисками, но стратегия задана", — отметил Аваков.

Напомним:

Арсен Аваков новости Украины
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