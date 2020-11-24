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Ляшко перечислил основания для тестирования на COVID-19

24 ноября 2020, 19:01

В Украине возможно провести до 50 тысяч тестов в сутки.

Ляшко
Ляшко назвал основания для тестирования на коронавирус / УНИАН

В Минздраве рассказали, что симптомы опасного китайского коронавируса могут быть основанием для тестирования.

Как сообщил в своем обращении, опубликованном в Facebook, заявил главный санитарный врач Украины, заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко, сейчас фиксируется уменьшение количества образцов в лабораториях, несмотря на то, что их мощностей хватает на 50 тысяч тестов в сутки.

"В Украине красный уровень распространения коронавирусной инфекции, поэтому у людей, у которых есть симптомы острой респираторной инфекции (лихорадка более 38 градусов, продолжительный кашель, головная боль, боль в мышцах, потеря аппетита, обоняния, вкуса), есть основания обратиться к своему врачу и сдать образцы на исследование", – сказал Ляшко.

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В случае отказа в проведении тестирования стоит звонить на горячую линию контакт-центра Минздрава 0 800 60 20 19. Операторы должны зафиксировать обращение.

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