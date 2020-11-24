Ляшко перечислил основания для тестирования на COVID-19

В Украине возможно провести до 50 тысяч тестов в сутки.
В Минздраве рассказали, что симптомы опасного китайского коронавируса могут быть основанием для тестирования.
Как сообщил в своем обращении, опубликованном в Facebook, заявил главный санитарный врач Украины, заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко, сейчас фиксируется уменьшение количества образцов в лабораториях, несмотря на то, что их мощностей хватает на 50 тысяч тестов в сутки.
"В Украине красный уровень распространения коронавирусной инфекции, поэтому у людей, у которых есть симптомы острой респираторной инфекции (лихорадка более 38 градусов, продолжительный кашель, головная боль, боль в мышцах, потеря аппетита, обоняния, вкуса), есть основания обратиться к своему врачу и сдать образцы на исследование", – сказал Ляшко.
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В случае отказа в проведении тестирования стоит звонить на горячую линию контакт-центра Минздрава 0 800 60 20 19. Операторы должны зафиксировать обращение.
Карантин в Украине
- На данный момент на территории страны официально действует общенациональный карантин, который продлится до 31 декабря 2020 года.
- По причине роста заболеваемости COVID-19 власти приняли решение ввести карантин выходного дня. Как минимум до 30 ноября по выходным не должны работать кафе, рестораны и торгово-развлекательные центры.
- Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко считает, что в Украине следует ввести двухнедельный карантин, предусматривающий ограничение массовых мероприятий на Новый год и Рождество.
- Президент Владимир Зеленский пообещал компенсации в размере 8 тысяч гривен, на которые могут рассчитывать более миллиона украинцев, пострадавших из-за карантина. Речь идет о предпринимателях и наемных работниках.