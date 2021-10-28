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"Люди не верят статистике": эксперт заявила, что в Украине смертей от COVID-19 намного больше

28 октября 2021, 10:43

Екатерина Булавинова подчеркнула, что статистика занижена не потому, что ее кто-то скрывает.

Жуткие кадры из антиковидных больниц
Эксперт ЮНИСЕФ Екатерина Булавинова не верит статистике / facebook.com/moz.ukr

Статистика смертности от коронавируса в Украине занижена в несколько раз. Об этом заявила эксперт ЮНИСЕФ Екатерина Булавинова.

"Люди не верят статистике. Я тоже не верю статистике, потому что эта статистика занижена. У нас смертей намного больше. По оценкам экспертов, их больше где-то в пять раз, возможно. Соответственно, мы уже похоронили население небольшого города", - отметила она в эфире телеканала "Украина 24".

Эксперт подчеркнула, что статистика занижена не потому, что ее кто-то скрывает, а потому, что часть людей умирает в другом месте или записывается другими диагнозами.

Читайте такжеТысячи протоколов и 17-тысячные штрафы: украинцев массово наказывают за нарушение карантина"Поэтому она занижена, и к сожалению все намного хуже на данный момент", - пояснила Булавинова.

Коронавирус в Украине

​Ранее глава Министерства здравоохранения Виктор Ляшко рассказал, при каком раскладе в Украине могут ввести общенациональный локдаун. Это может произойти при условии перехода всех регионов в "красную" зону карантина.

27 октября на внеочередном заседании Государственной комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям было решено ужесточить карантин в Житомирской, Ивано-Франковской, Киевской, Луганской, Львовской, Хмельницкой и Черниговской. Ограничения вступят в силу с 00:00 30 октября.

Автор: Сергей Кущ
viber
коронавирус коронавирус статистика Екатерина Булавинова
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