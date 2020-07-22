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Избивал жену, грозил "похоронить" соседей: новые подробности о луцком террористе

Максим Кривош отличался агрессивным характером.

22 июля 2020, 17:59
Максим Плохой
Максим Кривош (Плохой) / Скриншот

Максим Кривош, которого задержали после захвата заложников в Луцке, был заядлым собачником, при этом отличался агрессивным характером: бил жену и угрожал соседям.

Как говорится в сюжете ТСН, в Дубно Кривош устроил настоящее кладбище для животных, где хоронил своих собак.

"Таня (жена Кривоша, - ред) очень хорошая, очень нормальная, но она его боялась, он же ее бил. Он ее так избил, что выбил нижнюю челюсть", - рассказывает соседка семьи.

Кроме того, соседи подчеркнули, что террорист нередко угрожал жильцам дома.

"Нам угрожал, он говорил, что нас прибьет, но мы не верили, что нас прибьет", - добавляет другая соседка Татьяна Минязева.

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Как отмечает телеграм-канал PavlovskyNEWS, соседи во дворе Кривоша охотно идут на контакт с прессой и рассказывают, что Кривош угрожал им расправой за критику его собак. Женщины жалуются, что террорист обещал похоронить их на кладбище животных, если его питомцев будут трогать.

Ранее министр внутренних дел Украины Арсен Аваков раскрыл детали задержания террориста Максима Кривоша в Луцке.

По его словам, Служба безопасности Украины решила проводить операцию даже после того, как террорист покинул автобус, для перестраховки и по полной в таких ситуациях процедуре.

Напомним, утром 21 июля в Луцке вооруженный террорист Максим Кривош захватил рейсовый автобус. Заложниками были 13 человек. Около 22:00 все захваченные заложники были освобождены, а мужчина задержан.

Максиму Кривошу 44 года, он дважды судим.

Максим Кривош Максим Плохой Новости Луцка теракт в Луцке
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