Прикончить выстрелом снайпера: у Авакова объяснили, почему Кривоша оставили в живых

Автобус, в котором Максим Кривош захватил заложников / vl.npu.gov.ua

Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко рассказал о том, почему снайперы не принимали участие в операции по освобождению заложников в Луцке.

Как подчеркнул он в эфире телеканала Украина 24, злоумышленник Максим Кривош (Плохой) очень хорошо подготовился и грамотно действовал.

"Когда он захватил автобус, он специально выбрал тот автобус, в котором есть шторки. Потому что не во всех автобусах у нас сегодня есть шторки", — объяснил он.

По словам Геращенко, Кривош посадил заложников вдоль окон, сам не показывался, поэтому снайпер не мог его снять.

"Поэтому все разговоры о том, что надо было его прикончить выстрелом снайпера, они могут остаться, опять-таки, для диванных экспертов. Мы не могли рисковать жизнью никого из заложников. И поэтому результат спецоперации – то, что все заложники остались живы. А то, что террорист находится за решеткой – я считаю, это успех", — добавил Геращенко.

Напомним, 21 июля в Луцке вооруженный Максим Кривош захватил рейсовый автобус с пассажирами. В заложниках оказались 13 человек. Около 22:00 все захваченные граждане были освобождены, а мужчина задержан. Кривошу 44 года, он дважды судим.

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Ему инкриминируют совершение террористического акта, захват и содержание лиц в качестве заложников с угрозой уничтожения людей, посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа.

Также его обвиняют в незаконном обращении с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами (ч. 1 ст. 258, ч. 2 ст. 147 ст. 348, ч. 1 ст. 263 УК Украины).

Суд принял решение взять под стражу Кривоша на 60 дней без возможности внесения залога.