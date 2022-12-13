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Маневры войск РФ и освобождение ВСУ Запорожской области: Свитан объяснил, что происходит

13 декабря 2022, 12:53
Войска России проводят маневры, направленные на рассредоточение сил еще до того, как ВСУ начнут наступление в Запорожской области, считает Роман Свитан.
ВСУ, война, украинские военные
Действия войск РФ в Запорожской области сигнализируют о будущей контрнаступательной операции ВСУ - эксперт / 128 отдельная горно-штурмовая Закарпатская бригада

Российские оккупанты понимают, что на пути ВСУ к Азовскому морю стоят Пологи, Михайловка и Токмак. Любое продвижение украинских войск на данных направлениях приведет к огневому поражению гарнизонов противника. Поэтому они проводят рассредоточение своих сил. Маневры указывают на приближение начала военной операции сил обороны Украины по освобождению Запорожской области. Об этом заявил полковник запаса, военный летчик-инструктор Роман Свитан.

В чате на Главреде, отвечая на вопрос о том, что, согласно сообщениям Генштаба ВСУ, агрессор РФ выводит свои войска из Михайловки, Пологов, Инженерного и Бурчака Запорожской области, он заявил о проведении противником военного маневра.

По словам эксперта, россияне понимают – ВСУ могут пойти в наступление в Запорожской области в сторону Азовского моря, а на пути стоят Пологи, Михайловка и Токмак. Оккупанты отводят свои силы, чтобы не попасть в зону огневого поражения украинских войск при их малейшем продвижении.

"Россияне прекрасно прогнозируют наше движение с запорожского фронта в сторону Азовского моря. На пути стоят те же Пологи, Михайловка и Токмак. Потому российские войска выполняют правильный, с военной точки зрения, маневр рассредоточения. Они понимают, что наше движение в любую из этих сторон вызовет огневое поражение по гарнизонам, которые находятся в этих населенных пунктах. Потому российские войска рассредоточиваются еще до того, как наши войска начнут движение", - объяснил ситуацию Свитан.

Он уточнил, что такие действия сигнализируют о приближающейся военной операции Украины по освобождению Запорожской области.

"Таким образом, что мы видим только рассредоточение, а не уход ВС РФ. Противник рассредоточивается вокруг гарнизона. Это как раз и говорит о приближающемся начале нашей операции по освобождению Запорожской области и выходу на Азовское море", - подчеркнул Роман Свитан.

Война России против Украины

Глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли ранее сказал о том, что Путин проиграл в войне с Украиной по всем направлениям.

Но будет еще много боев. Как полагает Милли, в зимний период и у армии Украины, и у оккупантов РФ появятся возможности для проведения наступательных операций.

В Институте изучения войны отметили, что США, похоже, работают над корректировкой оценок зимних наступательных возможностей ВСУ. В Вашингтоне признают потенциал украинцев для ведения эффективных боевых действий зимой.

В Forbes опубликовали статью, в которой говорится о том, что армия Украины может перейти к наступлению в Запорожской области. Целью операции, возможно, станет освобождение большей части захваченного юга и оттеснение оккупантов к узкому участку суши, соединяющему материк с захваченным россиянами Крымом.

Смотрите чат на Главреде с полковником запаса ВСУ Свитаном

Другие новости:

ВСУ Запорожская область войска России война России и Украины Роман Свитан
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