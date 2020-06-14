"Страницу хакнули": подруга Звиробий пояснила ее угрозы в адрес семьи Зеленского

Маруся Звиробий снова отличилась заявлениями в адрес президента / УНИАН

Народный депутат от Европейской солидарности София Федина заявила, что скандально известная волонтер Маруся Звиробий не писала в адрес семьи президента угрозы и антисемитские высказывания, а это сделали хакеры, которые взломали ее канал в Telegram.

Подруга волонтера сообщила в Facebook, что связывалась с Звиробий, и она сообщила, что главу государства и его семью не оскорбляла.

Федина не сомневается, что сделали это сотрудники российской ФСБ. Она добавила, что причастны и украинские спецслужбы, поскольку кому-то "не хватает материалов" для уголовного дела против них.

"Будете смеяться, Маруся Зверобой, отличившаяся вчера очередными угрозами в адрес президента, заявила, что ее взломали. Лично я думаю, что взлом был осуществлен с помощью оставленной без присмотра бутзиробылки пива. А дальше дикая природа взяла свое", - прокомментировал инцидент в Telegram нардеп от Слуги народа Максим Бужанский.

"После публикации в телеграм каналах поста Зверобой о угрозах в адрес детей президента и жесткой реакции в Офисе Президента, ее подруга Федина решила в срочном порядке спасти свою подругу и написала пост, что Зверобой взломали и подставили, но только пост был опубликован два дня назад, а после публикации в телеграм каналах и СМИ сразу же удалён. Попытка съехать на получится и прийдется уже отвечать", - пишет Telegram-канал Легитимный.

Напомним, волонтер Маруся Зверобой (настоящее имя ‒ Алена Самбул-Беленькая), которая проходит по уголовному делу вместе с нардепом Софией Фединой за угрозы президенту, разразилась порцией оскорблений в адрес Владимира Зеленского, его супруги Елены и его детей.

Как ранее сообщалось, супруга президента Владимира Зеленского – Елена – заявила о том, что заразилась китайским коронавирусом Covid-19. По словам первой леди, и ее муж, и дети немедленно прошли тестирование ‒ с негативными результатами.