Массовая ракетная атака на Киев: появились подробности о серьезных разрушениях

Ракетный удар по Киеву / t.me/V_Zelenskiy_official

В Киеве из-за массовой ракетной атаки России 10 октября более 40 жилых домов серьезно пострадали.

Как сообщил в Telegram мэр Киева Виталий Кличко, повреждения получили учебные заведения и объекты критической инфраструктуры.

В результате утренних обстрелов Киева, в городе получили повреждения разной степени:

жилые дома - 45;

объекты критической инфраструктуры и ЖКХ - 5;

учебные заведения - 6 (3 школы, 1 детский сад, 2 здания внешкольного воспитания);

заведения социальной сферы - 2;

заведения культуры - 6;

заведения здравоохранения - 5;

админздания - 2.

Ракетный удар по Киеву 10 октября

В понедельник в Киеве прогремели взрывы. Перед этим по Украине была объявлена воздушная тревога.

Мэр Киева Виталий Кличко подтвердил взрывы в Киеве.

"Несколько взрывов в Шевченковском районе – в центре столицы. Все службы следуют на места. Детали впоследствии", - написал столичный градоначальник.

Пресс-секретарь ГосЧС Светлана Водолага сообщила, что есть травмированные и погибшие в результате нескольких попаданий в Киеве в разных местах.

Позже мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что количество пострадавших от ракетных обстрелов возросло до 51, из них 42 - попали в больницу.

В результате обстрела были повреждены 11 важных объектов инфраструктуры.

Оккупанты применили по Украине более 80 ракет. Силами ПВО было сбито около 45 ракет.

Кроме того, противовоздушной обороной было уничтожено 9 из 12 дронов-камикадзе Shahed-136.

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