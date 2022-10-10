Массовая ракетная атака на Киев: появились подробности о серьезных разрушениях

Виталий Кличко озвучил масштабы разрушений после утренних обстрелов.
В Киеве из-за массовой ракетной атаки России 10 октября более 40 жилых домов серьезно пострадали.
Как сообщил в Telegram мэр Киева Виталий Кличко, повреждения получили учебные заведения и объекты критической инфраструктуры.
В результате утренних обстрелов Киева, в городе получили повреждения разной степени:
- жилые дома - 45;
- объекты критической инфраструктуры и ЖКХ - 5;
- учебные заведения - 6 (3 школы, 1 детский сад, 2 здания внешкольного воспитания);
- заведения социальной сферы - 2;
- заведения культуры - 6;
- заведения здравоохранения - 5;
- админздания - 2.
Ракетный удар по Киеву 10 октября
В понедельник в Киеве прогремели взрывы. Перед этим по Украине была объявлена воздушная тревога.
Мэр Киева Виталий Кличко подтвердил взрывы в Киеве.
"Несколько взрывов в Шевченковском районе – в центре столицы. Все службы следуют на места. Детали впоследствии", - написал столичный градоначальник.
Пресс-секретарь ГосЧС Светлана Водолага сообщила, что есть травмированные и погибшие в результате нескольких попаданий в Киеве в разных местах.
Позже мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что количество пострадавших от ракетных обстрелов возросло до 51, из них 42 - попали в больницу.
В результате обстрела были повреждены 11 важных объектов инфраструктуры.
Оккупанты применили по Украине более 80 ракет. Силами ПВО было сбито около 45 ракет.
Кроме того, противовоздушной обороной было уничтожено 9 из 12 дронов-камикадзе Shahed-136.
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