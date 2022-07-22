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Мечтал захватить Казахстан после Украины: ВСУ отправили на "концерт Кобзона" очередного оккупанта

22 июля 2022, 10:35

Украинские воины ликвидировали очередного "освободителя" из Курганской области. Бывший охранник мечтал о захвате Казахстана "после Украины".

ВСУ, оккупанты
ВСУ отправили на "концерт Кобзона" очередного оккупанта / УНИАН, Анатолий Штефан

Бойцы ВСУ уничтожили Евгения Сидорова ‒ русского оккупанта из Курганской области, который мечтал после Украины идти "завоевывать Казахстан". Об этом сообщил полковник ВСУ и блогер Анатолий Штефан ("Штирлиц").

По его данным, 43-летний оккупант был убит ВСУ всего лишь через месяц после подписания контракта. Штефан также опубликовал фото уничтоженного оккупанта и скрин его комментария о мечтах захватить Казахстан.

"После Украины мы вернем Северный Казахстан, а точнее Южную Сибирь, обратно нам в состав России", ‒ писал Сидоров. И это выглядит особенно иронично на фоне того, что он закончил всего лишь среднюю школу, а потом, после службы пулеметчиком в армии, работал охранником.

По версии оккупантов-чиновников, Сидоров "посвятил жизнь служению родине, мужественно стоял на ее защите, с честью обеспечивал неприкосновенность ее интересов и до конца оставался верен воинскому долгу". Но 9 июля его окончательно ликвидировали украинские бойцы.

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Напомним, ранее сообщалось о том, что уже на второй день полномасштабного вторжения России в Украину – 25 февраля 2022 года - под Киевом ВСУ ликвидировали полковника полиции Игоря Мурзина. Однако в РФ тело замкомандира Кузбасского спецотряда быстрого реагирования (СОБР) оккупанты отправили больше чем через четыре месяца.

Кроме того, Вооруженными силами Украины был ликвидирован гвардии полковник войск РФ Сергей Кенс. Журналист Роман Цимбалюк писал, что Кенс погиб в результате удара по пунктам управления и складам ВС РФ в Херсонской области.

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Автор: Егор Бунин
ВСУ Анатолий Штефан новости Украины война России и Украины
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