"Мечтала купить дом": в Вышгороде российская ракета убила прямо на работе женщину-повара

44-летняя Людмила Брагарник погибла в результате ракетного удара по Вышгороду / Фото Facebook

Число жертв ракетного удара российских оккупантов по Вышгороду Киевской области 23 ноября выросло до семи человек. В больнице скончалась 44-летняя Людмила Брагарник.

Женщина работала поваром в кулинарии "Кирпулька" по адресу Грушевского, 1а в Вышгороде под Киевом. 23 ноября Людмила была на работе. Днем в дом по соседству прилетела российская ракета. От мощного взрыва пострадали сразу несколько жилых домов, школа, детский сад и это кафе, передает Obozrevatel.

Людмила была тяжело ранена, ее увезли в больницу. Врачи боролись за ее жизнь, но спасти не смогли.

У женщины остался взрослый сын, сейчас он на фронте, а также невестка. Ее мама и отец живут в Иванковском районе.

"Люда очень хотела купить дом по соседству с родителями, это была ее мечта. Она была очень талантливым и трудолюбивым человеком. Не боялась ни строек, ни работы на земле", – говорит о погибшей ее знакомый.

Людмила жила одна, у нее была собачка, с супругом они давно развелись.

Всего во время взрыва российской ракеты в Вышгороде погибли семь человек, пострадали более 30, среди них есть и дети.

Ракетный обстрел Украины 23 ноября

23 ноября Россия начала массированную ракетную атаку на Украину. На Днепропетровщине, Киевщине, Полтавщине сработала ПВО, в Киеве, Киевской и Винницкой области были "прилеты".

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что 23 ноября российские оккупанты выпустили по Киеву 31 ракету. Украинским защитникам удалось сбить 21 ракету, однако несколько объектов критической инфраструктуры пострадали. В городе пропал свет, интернет, мобильная связь.

Из-за массированных российских обстрелов украинской инфраструктуры в Киеве полностью приостановились поставки воды.

Оккупанты нанесли ракетный удар по Вышгороду в Киевской области. Вражеский обстрел унес жизни нескольких человек, разрушил квартиры и автомобили.

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