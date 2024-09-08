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Медлить не стоит: аналитик сказал, без чего Украина не сможет победить

Мария Николишин
8 сентября 2024, 13:50
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В России есть огромные склады с боеприпасами и снабжением, а также депо, где восстанавливают сломанные танки и другое оборудование, говорит аналитик.
Медлить не стоит: аналитик сказал, без чего Украина не сможет победить
Без чего Украина не сможет победить в войне / коллаж: Главред, фото: ОК "Запад", US Army

Украина вряд ли сможет победить страну-агрессора Россию, если партнеры будут в дальнейшем медлить с разрешением на удары западным оружием вглубь российской территории. Об этом заявил аналитик Института изучения войны Джордж Баррос, передает 24 Канал.

По его словам, отмена запрета создаст логистические проблемы для России, заставив её перемещать склады как можно дальше от границы, что уменьшит вражеские возможности на фронте.

"Не думаю, что Украина победит войну без снятия этих ограничений. Потому что это предоставляет российским войскам невероятные преимущества, которые помогают им оптимизировать свой тыл и эффективно перебрасывать людей и материалы в больших масштабах", - подчеркнул Баррос.

видео дня

Он отметил, что у России, как и у американцев, есть огромные склады с боеприпасами и снабжением, а также депо, где восстанавливают сломанные танки и другое оборудование. Многие из них расположены в зоне действия американских ракет ATACMS.

"Россияне могут обеспечить логистическую поддержку своим войскам, которые ведут бои в Украине, до передовых позиций. Они постоянно используют ракеты для ударов по глубокому тылу, пытаясь сорвать западное снабжение, уничтожить инфраструктуру и убить украинцев. В то же время Украина ограничена в этом отношении", - говорит Баррос.

Аналитик Института изучения войны надеется, что у России возникнет дилемма. Когда придется уменьшить систему эффективности, переместив все как можно дальше от границы, чтобы снаряды и другое вооружение преодолевало значительно больше километров. Это резко уменьшит возможности России на фронте.

"Такой же эффект был с HIMARS. Летом и осенью 2022 года, после того, как украинцы получили это оружие, появилось большое количество видео, на которых вы уничтожаете большие склады с боеприпасами. К концу года они фактически исчезли. Россияне стали умнее и переместили свои базы за зону досягаемости HIMARS", - отметил Джордж Баррос.

Он также добавил, что это на самом деле было позитивом, поскольку уменьшило боевые возможности России.

"Что важно, тогда же снизился темп российского продвижения. Бои стали преимущественно позиционными, что, в свою очередь, позволило украинским войскам проводить контрнаступления в Харькове и других участках фронта. Чтобы повторить такие же последствия, необходимо дать Украине возможность наносить ответные удары по стране-террористке", - подытожил аналитик.

Сколько стран разрешили Украине наносить удары по РФ своим оружием

О поддержке украинских ударов по территории страны-агрессора РФ заявили уже 11 стран НАТО. Однако среди них пока что нет Соединенных Штатов и Германии.

Британия первой заявила о том, что Украина имеет право наносить удары по военным объектам на территории РФ британским оружием. Об этом еще в начале мая сказал британский министр иностранных дел Дэвид Кэмерон.

Британия передавала Украине дальнобойные ракеты Storm Shadow и системы MLRS M270. Также Украина получала от Лондона артиллерийские системы AS-90.

Президент Франции Эммануэль Макрон также выступил в поддержку украинских ударов по военным объектам на территории РФ. По его словам, Франция должна позволить Украине "нейтрализовать военные базы, с которых россияне запускают ракеты".

Франция, в частности, передавала Украине дальнобойные ракеты Scalp, которые являются аналогами британских Storm Shadow, а также системы MLRS M270 и гаубицы Caesar.

Швеция не против ударов Украины по России шведским оружием. Как заявил министр обороны Пол Йонсон, страна поддерживает международное право и право Украины на самозащиту. От Швеции Украина получала самоходные артиллерийские установки Archer.

Чешский премьер Петр Фиала поддерживает право Украины на удары по российской территории оружием, полученным от стран Запада. Чехия передавала Украине десятки танков Т-72, а также вертолеты.

Польша передала Украине танки и самоходные артиллерийские установки Krab. Заместитель министра обороны Польши Цезарий Томчик заявил, что Украина имеет право воевать с Россией так, как она считает нужным.

"Финляндия не устанавливает никаких конкретных ограничений на материальную помощь Украине, но предполагает, что она будет использована в соответствии с международным правом. Россия ведет незаконную агрессивную войну в Украине, и Украина имеет право на самооборону в соответствии со статьей 51 Устава ООН. Это включает удары по военным целям на территории агрессора, необходимые для самообороны", - заявила глава МИД Финляндии Элина Валтонен.

Министр обороны Эстонии Ханно Певкур уверен, что страны, которые передают Украине дальнобойное оружие, должны предоставить ВСУ разрешение бить им по военным объектам на территории РФ.

"Это ненормально, что Россия атакует из глубины своей территории, а украинцы воюют с одной рукой за спиной", - сказал он.

Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс публично поддержал право Украины на удары по РФ западным оружием и призвал партнеров снять свои ограничения.

Литва призвала западных партнеров разрешить Украине применять их оружие для ударов по территории РФ.

"Мы совершили ошибку с самого начала, ограничив украинцев, потому что это могло быть расценено как эскалация", - сказал литовский министр иностранных дел Габриэлюс Ландсбергис.

Отметим, Эстония, Литва и Латвия не передавали Украине дальнобойного оружия.

Как заявляла министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен, Украина может использовать все средства для отражения российской агрессии.

"Совершенно очевидно, что они должны наносить удары и внутри России, поэтому, с моей точки зрения, это не должно быть предметом дискуссий, и я надеюсь, что другие страны, которые имеют другую позицию, изменят ее", - говорила она.

Нидерланды передавали Украине самоходные артиллерийские установки Caesar, а также находятся в процессе передачи истребителей F-16.

Министр иностранных дел Канады Мелани Джоли заявила, что Оттава не устанавливала никаких ограничений, когда передавала Украине свое оружие.

"Россия не имеет "красных линий", и поэтому мы должны быть уверены, что когда речь идет о защите Украины, мы готовы помочь им и показать, что, несмотря на то, что происходит, мы на их стороне. И Канада не имеет никаких условий для поставки оружия в Украину, и поэтому мы будем продолжать работать с украинскими вооруженными силами", - сказала она.

Канада, в частности, передавала Украине свои танки Leopard.

Медлить не стоит: аналитик сказал, без чего Украина не сможет победить
ATACMS / Инфографика: Главред

Удары по территории России - что известно

Напомним, как ранее сообщал Главред, Украина ищет пути, как наносить удары по стратегическим объектам страны-агрессора России. Важную роль в этом играет дальность удара. Западные партнеры уже передали ВСУ первые истребители F-16 и вместе с малозаметными ракетами AGM-158 или JASSM Украина сможет наносить удары на расстояние большее, чем ракетами ATACMS.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина, даже при условии получения разрешения от союзников на удары западным оружием вглубь территории России, не сможет атаковать Кремль. Ограниченный радиус действия переданных ракет не позволит этого сделать.

Кроме того, в пятницу, 6 сентября, на заседании в формате "Рамштайн" глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что Россия переместила свою авиацию, которую использует для ударов авиабомбами, за пределы радиуса действия ракет ATACMS. Он отметил, что Украина имеет собственные средства для ударов по целям, недосягаемым для ATACMS, и США сосредоточены на повышении её эффективности.

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