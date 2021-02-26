Медведчук рассказал о просьбе Порошенко по вопросу энергоснабжения Крыма

Виктор Медведчук прокомментировал запись вероятного разговора с Владиславом Сурковым.
В 2014 году бывший на тот момент президентом Украины Петр Порошенко просил Виктора Медведчука посодействовать в переговорах по обмену пленных на Донбассе и поставках электроэнергии в захваченный РФ Крым.
Об этом заявил сам Медведчук BBC News Україна, комментируя появившееся аудио его разговора с бывшим помощником президента РФ Владислава Суркова.
Нардеп от ОПЗЖ утверждает, что в 2014 году по поручению и с согласия тогдашнего президента Петра Порошенко вел переговоры с российскими властями на темы, которые звучат в этой записи.
"Был ли такой разговор, я не помню, я утверждать не могу. Но темы, которые там звучат, – конечно, я их знаю. Спросите меня, и я отвечу", – сказал он.
"Темы по электроэнергии, по обмену - да, это было, и это было как раз в конце 2014 года", - добавил он.
При этом Медведчук отметил, что голос человека на записи действительно похож на его голос.
"Да, действительно мне было предложено Порошенко заняться обменом... И я урегулировал вопрос, и мы получили больше, чем рассчитывала украинская сторона, и этот обмен состоялся 26 декабря 2014 года", – заявил Медведчук.
"По электроэнергии тоже было - он (Порошенко. - Ред.) меня просил, мы (Медведчук и Сурков. - Ред.) вели переговоры, и на 2015 год были заключены контракты по поставкам. Российская компания Интер РАО и Укринтерэнерго подписали контракт на экспорт электроэнергии из России в Украину, а также стороны договорились об обеспечении надежного и бесперебойного энергоснабжения Крыма", - сказал Виктор Медведчук.
Медведчук добавил, что в поставках российской электроэнергии в Украине нет ничего удивительного, напомнив, что такие поставки продолжаются и поныне.
Кроме того, в опубликованной записи вероятный Сурков жалуется вероятному Медведчуку на плохое отношение к себе со стороны тогдашнего президента Украины Петра Порошенко.
Читайте такжеУ Зеленского оценили слив "пленок Медведчука" и заговорили об уголовных делах"Тебя предлагали устроить министром внутренних дел в Украине, мне рассказали", - со смехом говорит своему собеседнику человек с голосом, похожим на голос Медведчука.
"Было дело. Скажи, что я готов", - раздается ответ, после чего оба собеседника громко смеются.
Виктор Медведчук в ответ на просьбу прокомментировать этот момент разговора рассказал, что у Петра Порошенко "были какие-то особенности" в отношениях с Владиславом Сурковым.
На вопрос, мог ли Порошенко предложить Суркову занять пост министра внутренних дел Украины, Медведчук сказал: "Я этого не исключаю. Может, это было в шутку. Но исключить это нельзя", еще раз подчеркнув, что он лично не присутствовал при разговоре, во время которого могло прозвучать такое предложение.
Внимание! Запись содержит ненормативную лексику:
Санкции против Виктора Медведчука:
- Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении в действие решения Совета национальной безопасности и обороны о санкциях против народного депутата от Оппозиционной платформы – За жизнь Виктора Медведчука и его окружения.
- Ограничительные меры рассчитаны на три года, говорится в указе главый государства, опубликованном на сайте Офиса президента.
- Указ президента Зеленского вступает в силу с момента его опубликования.