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Медведчук рассказал о просьбе Порошенко по вопросу энергоснабжения Крыма

26 февраля 2021, 15:51

Виктор Медведчук прокомментировал запись вероятного разговора с Владиславом Сурковым.

Медведчук
Виктор Медведчук / УНИАН

В 2014 году бывший на тот момент президентом Украины Петр Порошенко просил Виктора Медведчука посодействовать в переговорах по обмену пленных на Донбассе и поставках электроэнергии в захваченный РФ Крым.

Об этом заявил сам Медведчук BBC News Україна, комментируя появившееся аудио его разговора с бывшим помощником президента РФ Владислава Суркова.

Нардеп от ОПЗЖ утверждает, что в 2014 году по поручению и с согласия тогдашнего президента Петра Порошенко вел переговоры с российскими властями на темы, которые звучат в этой записи.

"Был ли такой разговор, я не помню, я утверждать не могу. Но темы, которые там звучат, – конечно, я их знаю. Спросите меня, и я отвечу", – сказал он.

"Темы по электроэнергии, по обмену - да, это было, и это было как раз в конце 2014 года", - добавил он.

При этом Медведчук отметил, что голос человека на записи действительно похож на его голос.

"Да, действительно мне было предложено Порошенко заняться обменом... И я урегулировал вопрос, и мы получили больше, чем рассчитывала украинская сторона, и этот обмен состоялся 26 декабря 2014 года", – заявил Медведчук.

"По электроэнергии тоже было - он (Порошенко. - Ред.) меня просил, мы (Медведчук и Сурков. - Ред.) вели переговоры, и на 2015 год были заключены контракты по поставкам. Российская компания Интер РАО и Укринтерэнерго подписали контракт на экспорт электроэнергии из России в Украину, а также стороны договорились об обеспечении надежного и бесперебойного энергоснабжения Крыма", - сказал Виктор Медведчук.

Медведчук добавил, что в поставках российской электроэнергии в Украине нет ничего удивительного, напомнив, что такие поставки продолжаются и поныне.

Кроме того, в опубликованной записи вероятный Сурков жалуется вероятному Медведчуку на плохое отношение к себе со стороны тогдашнего президента Украины Петра Порошенко.

Читайте такжеУ Зеленского оценили слив "пленок Медведчука" и заговорили об уголовных делах"Тебя предлагали устроить министром внутренних дел в Украине, мне рассказали", - со смехом говорит своему собеседнику человек с голосом, похожим на голос Медведчука.

"Было дело. Скажи, что я готов", - раздается ответ, после чего оба собеседника громко смеются.

Виктор Медведчук в ответ на просьбу прокомментировать этот момент разговора рассказал, что у Петра Порошенко "были какие-то особенности" в отношениях с Владиславом Сурковым.

На вопрос, мог ли Порошенко предложить Суркову занять пост министра внутренних дел Украины, Медведчук сказал: "Я этого не исключаю. Может, это было в шутку. Но исключить это нельзя", еще раз подчеркнув, что он лично не присутствовал при разговоре, во время которого могло прозвучать такое предложение.

Внимание! Запись содержит ненормативную лексику:

Санкции против Виктора Медведчука:

  • Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении в действие решения Совета национальной безопасности и обороны о санкциях против народного депутата от Оппозиционной платформы – За жизнь Виктора Медведчука и его окружения.
  • Ограничительные меры рассчитаны на три года, говорится в указе главый государства, опубликованном на сайте Офиса президента.
  • Указ президента Зеленского вступает в силу с момента его опубликования.
Петр Порошенко Виктор Медведчук Владислав Сурков новости Крыма
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