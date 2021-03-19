Мендель больше не будет вести шоу Взгляд с Банковой

Пресс-секретарь президента еще появится в программе, но в качестве приглашенного гостя.
Пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель не будет ведущей шоу Взгляд с Банковой на телеканале Дом, которое ранее анонсировали как ее авторскую программу.
Соответствующее заявление 18 марта появилось на сайте канала. Там извинились, что ввели в заблуждение зрителей по поводу участия Мендель в шоу в качестве ведущей.
"Мы учли мнения аудиторий и сожалеем, что могли ввести в заблуждение часть подписчиков в наших социальных сетях по поводу участия госпожи Мендель в проекте в качестве ведущей на телеканале. Извиняемся за то, что сразу не внесли ясность по этому вопросу", – говорится в пресс-релизе.
Отмечается, что Мендель будет появляться в программе, но в качестве приглашенного гостя.
"В следующих эпизодах серии программ Взгляд с Банковой запланировано появление других стейкхолдеров или спикеров представителей власти в качестве приглашенных гостей или экспертов", – заявил канал.
Кто будет вести программу вместо прес-секретаря не уточняется.
На канале добавили, что пилотная версия программы, которая была представлена в социальных сетях 15 марта, имела целью привлечь внимание аудитории и получить обратную связь на указанный номер телефона.
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Напомним:
- Ранее сообщалось, что на телеканалах Дом и UATV запускают телевизионное шоу под названием Взгляд с Банковой с Юлией Мендель.
- Отмечалось, что пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского намерена поделиться своей точкой зрения по поводу событий, которые происходят в стране, с украинцами, проживающими в оккупированных Крыму и на Донбассе.
- Первый эпизод телешоу стартовал в понедельник, 15 марта, на цифровых платформах телеканала Дом.