Мендель больше не будет вести шоу Взгляд с Банковой

Мендель не будет ведущей шоу / kanaldom.tv

Пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель не будет ведущей шоу Взгляд с Банковой на телеканале Дом, которое ранее анонсировали как ее авторскую программу.

Соответствующее заявление 18 марта появилось на сайте канала. Там извинились, что ввели в заблуждение зрителей по поводу участия Мендель в шоу в качестве ведущей.

"Мы учли мнения аудиторий и сожалеем, что могли ввести в заблуждение часть подписчиков в наших социальных сетях по поводу участия госпожи Мендель в проекте в качестве ведущей на телеканале. Извиняемся за то, что сразу не внесли ясность по этому вопросу", – говорится в пресс-релизе.

Отмечается, что Мендель будет появляться в программе, но в качестве приглашенного гостя.

"В следующих эпизодах серии программ Взгляд с Банковой запланировано появление других стейкхолдеров или спикеров представителей власти в качестве приглашенных гостей или экспертов", – заявил канал.

Кто будет вести программу вместо прес-секретаря не уточняется.

На канале добавили, что пилотная версия программы, которая была представлена в социальных сетях 15 марта, имела целью привлечь внимание аудитории и получить обратную связь на указанный номер телефона.

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Напомним: