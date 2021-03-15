В Украине покажут телешоу, где Мендель пообщается с Крымом и Донбассом

Зрители смогут присылать Юлии Мендель вопросы на Viber и в Facebook.
На телеканалах Дом и UATV запускают телевизионное шоу под названием Взгляд с Банковой с Юлией Мендель. Пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского намерена поделиться своей точкой зрения по поводу событий, которые происходят в стране, с украинцами, проживающими в оккупированных Крыму и на Донбассе. Первый эпизод телешоу стартует в понедельник, 15 марта, на цифровых платформах телеканала Дом, сообщает пресс-служба медиаресурса.
"Юлия Мендель комментирует актуальные события, делится своими выводами о происходящем, делает прогнозы специально для аудиторий, проживающих на временно оккупированных территориях Крыма и Донбасса", - отмечается в сообщении.
Кроме того, указывается, что каждую неделю зрители канала Дом смогут отправлять свои вопросы в социальной сети Facebook или сообщения на номер Viber +380 (50) 419 13 57. В воскресенье Мендель будет на такие вопросы отвечать.
Читайте такжеМендель раскрыла, сколько зарабатывает в ОП, и какую купила машину
Дебютный эпизод телевизионного шоу Юлии Мендель должен выйти в понедельник, 15 марта, в 19:30. Трансляция выпуска планируется в социальных сетях.
Телевизионная премьера шоу состоится уже в воскресенье, 21 марта. Программу планируют транслировать телеканалы Дом и UATV.
Информацию подтверждает и сама Мендель.
"Не устаем говорить с вами. А особенно-с украинцами, которые оказались за контактной линией на Донбассе и в Крыму. Сегодня, в 19:30 для подписчиков телеканала "Дом" в YouTube – пилотный выпуск о дезинформации и социальных услугах для украинцев по обе стороны контактной линии. Считайте - отвечаю на вопросы! Ищите сегодня на YouTube-канале "Дом", - написала пресс-секретарь Зеленского в Instagram.
Юлия Мендель новости
- Пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель 8 марта заявила, что Владимир Зеленский является лучшим главой государства в истории страны. Она утверждает, что украинцев ожидают серьезные изменения к лучшему уже к 2024 году. При этом она не знает, пойдет ли Зеленский на второй президентский срок.
- Кроме того, Мендель объяснила, почему до сих пор не состоялся телефонный разговор президента США Джо Байден с Владимиром Зеленским. По ее словам, для установления коммуникации лидеров государств нужно "подготовить платформу". На данный момент в США пока окончательно не сформировалась администрация.