В Украине покажут телешоу, где Мендель пообщается с Крымом и Донбассом

В Украине появится телешоу Взгляд с Банковой с Юлией Мендель / Фото facebook.com/people/Iuliia-Mendel

На телеканалах Дом и UATV запускают телевизионное шоу под названием Взгляд с Банковой с Юлией Мендель. Пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского намерена поделиться своей точкой зрения по поводу событий, которые происходят в стране, с украинцами, проживающими в оккупированных Крыму и на Донбассе. Первый эпизод телешоу стартует в понедельник, 15 марта, на цифровых платформах телеканала Дом, сообщает пресс-служба медиаресурса.

"Юлия Мендель комментирует актуальные события, делится своими выводами о происходящем, делает прогнозы специально для аудиторий, проживающих на временно оккупированных территориях Крыма и Донбасса", - отмечается в сообщении.

Кроме того, указывается, что каждую неделю зрители канала Дом смогут отправлять свои вопросы в социальной сети Facebook или сообщения на номер Viber +380 (50) 419 13 57. В воскресенье Мендель будет на такие вопросы отвечать.

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Дебютный эпизод телевизионного шоу Юлии Мендель должен выйти в понедельник, 15 марта, в 19:30. Трансляция выпуска планируется в социальных сетях.

Телевизионная премьера шоу состоится уже в воскресенье, 21 марта. Программу планируют транслировать телеканалы Дом и UATV.

Информацию подтверждает и сама Мендель.

"Не устаем говорить с вами. А особенно-с украинцами, которые оказались за контактной линией на Донбассе и в Крыму. Сегодня, в 19:30 для подписчиков телеканала "Дом" в YouTube – пилотный выпуск о дезинформации и социальных услугах для украинцев по обе стороны контактной линии. Считайте - отвечаю на вопросы! Ищите сегодня на YouTube-канале "Дом", - написала пресс-секретарь Зеленского в Instagram.

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