"Меня весь день трясет": мужчина разозлил военную словами о Бахмуте, она его проучила

Мужчина, которого военная согласилась подвезти в Киев, назвал "мясом" украинских военных, воюющих в Бахмуте.

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Мужчина назвал военных "мясом" и разозлил парамедика / Коллаж фото 1 ОБрСПН имени Ивана Богуна, twitter / cheka_tsybukh

Украинский парамедик Ирина Цибух разозлилась из-за слов мужчины о военных и Бахмуте. Слова настолько задели женщину, что она без раздумий решила высадить его посреди трассы в дождь и поехала дальше в сторону Киева. Таким образом парамедик проучила его. Об этом Ирина рассказала на своей странице в Twitter.

Все произошло 26 апреля. Она ехала в сторону столицы и согласилась подвезти мужчину, у которого сломалась машина. Во время разговора мужчина гордо ответил Ирине, что не хочет мобилизоваться, потому что "он не лох". Военных, которые защищают Бахмут Донецкой области, он назвал "мясом".

После этих слов Ирина ответила, что она сама вернулась из-под Бахмута.

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"Я встала на аварийку и сказала ему быстро выходить из машины. Он сказал, что сразу видно, что я военная", - отметила Ирина.

Она поделилась этой историей с близкими, но из-за того, что они ей ответили, Ирину "трясет весь день":

"Ты как всегда. Теперь он подумает, что все военные такие, как ты"

"Это совершенно бесчеловечно. Можно было хотя бы до какого-то населенного пункта довезти"

Мужчина назвал военных "мясом" и разозлил парамедика / twitter/cheka_tsybukh

Напомним, в Волынской области 22-летний офицер избил 41-летнего военного, который ранее получил серьезное ранение на фронте. Мужчину нашли на следующий день. В результате избиения он временно потерял возможность ходить. У военного большая гематома на голове и рана, а также синяки по всему телу.

Ранее в Карпатах на одном из курортов мужчина "набросился" на военного медика, который приехал из Бахмута, чтобы пройти посттравматическую психологическую реабилитацию. Обидчик цинично сказал, что "ВСУ - это скот" и послал военного медика обратно в Бахмут.

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