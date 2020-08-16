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Смена внутренних паспортов: каким украинцам будет нужно обменять документы обязательно

16 августа 2020, 20:19

В ближайшее время Кабмин запустит масштабную программу по замене паспортов старого образца.

Паспорт
Смена внутренних паспортов на новые / УНИАН

В Украине Кабмин планирует запустить процедуру отказа от внутренних паспортов старого образца в виде книжечки и полного обмена их на новые пластиковые паспорта.

Об этом сообщает портал РБК-Украина.

По данным журналистов, украинский Кабмина подает в украинский парламент законопроект об отмене бумажных паспортов гражданина Украины и замены их на пластиковые. Планируется, что будут установлены новые сроки выдачи пластиковых паспортов для тех, что уже выданы и некоторым категориям будут обменивать паспорта на пластиковые в обязательном порядке:

для украинцев в возрасте от 16 до 25 лет паспорта будут действовать до достижения 25 лет, а после – вместо вклеивания новой фотографии приходится обменивать паспорт на пластиковый;

для граждан в возрасте от 25 до 45 лет паспорт старого образца будет действителен до 45 лет, а после – обязательный обмен на пластиковый;

Для украинцев в возрасте 45+ паспорт старого образца будет действовать бессрочно;

В случае порчи, потери, смены личных данных либо по причине внесения неправильной информации в паспорт-книжечку, независимо от срока его действия, новый бумажный паспорт выдаваться не будет и обязательно подлежит обмену на пластиковый.

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Напомним, ранее стало известно, что украинцам готовят выдачу иммунных паспортов для "маркировки" заражения COVID-19.

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