Мэр Кривого Рога попал в больницу – СМИ

Юрий Вилкул госпитализирован в Киевский городской центр сердца, узнали журналисты / УНИАН

Мэр Кривого Рога Юрий Вилкул попал в больницу – глава города находится в Киевском городском центре сердца.

В каком состоянии находится Вилкул, неизвестно, говорится в сюжете Segodnya News на YouTube.

В сюжете отмечается, что мэр Кривого Рога попал в больницу в третий раз за последние полтора месяца.

"В третий раз за последние полтора месяца попал в больницу… Юрий Вилкул... известно, что ранее Юрию Вилкулу провели сложную операцию на сердце. В каком он состоянии сейчас – неизвестно", – выяснили журналисты.