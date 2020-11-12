Мэр Кривого Рога попал в больницу – СМИ

Юрий Вилкул угодил в киевское медучреждение, выяснили журналисты.
Мэр Кривого Рога Юрий Вилкул попал в больницу – глава города находится в Киевском городском центре сердца.
В каком состоянии находится Вилкул, неизвестно, говорится в сюжете Segodnya News на YouTube.
В сюжете отмечается, что мэр Кривого Рога попал в больницу в третий раз за последние полтора месяца.
"В третий раз за последние полтора месяца попал в больницу… Юрий Вилкул... известно, что ранее Юрию Вилкулу провели сложную операцию на сердце. В каком он состоянии сейчас – неизвестно", – выяснили журналисты.
- Справка. Юрий Вилкул родился в Кривом Роге 14 ноября 1949 года, окончил Криворожский горнорудный институт, является доктором технических наук, пишет Wikipedia.
- Вилкул впервые стал мэром Кривого Рога в ноябре 2010 года.
- В Украине 25 октября текущего года состоялись местные выборы. По предварительным данным, Вилкул лидирует – набрал более 40% голосов избирателей. Если действующий мэр не наберет 50% голосов, в Кривом Роге состоится второй тур избирательной гонки.
Автор: Екатерина Присяжнюк