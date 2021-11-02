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Метинвест увеличил поставки кислорода в больницы Украины до 100 тонн в сутки

2 ноября 2021, 18:37

1 тонна кислорода закрывает потребности примерно ста больных коронавирусом в день.

ковид кислород
Ковид кислород / Reuters

В Украине металлургические предприятия, входящие в состав группы компаний "Метинвест", из-за пика эпидемии коронавируса увеличили до 100 тонн в сутки количество кислорода, который они забирают с производства и отдают больницам для спасения больных коронавирусом.

"С 2020 года мы поставляем кислород в больницы. В 2021 году мы уже понимали, что нас ждет рост заболеваемости осенью, очередная волна. Поэтому в больницах Запорожья, Мариуполя, Авдеевки и Покровска мы отказались от баллонового газа – это небезопасно, это дорого, это неэффективно, и проинвестировали в инфраструктуру больниц, где установили кислородные станции", – сообщил директор Департамента регионального развития группы "Метинвест" Александр Вишняков, передает Сегодня.

При этом он рассказал, что в связи с ростом потребления кислорода в больницах осенью 2021 года группа "Метинвест" приняла решение увеличить поставки до 100 тонн в сутки.

"На сегодняшний день только за последний месяц отгружено более 1700 тонн жидкого кислорода. Если в октябре суточная норма составляла 80 тонн в сутки, то сегодня, в ноябре, фактическая цифра – это уже 100 тонн", – сообщил Вишняков.

При этом он подчеркнул, что 1 тонна кислорода закрывает потребности примерно ста больных коронавирусом в день.

viber
Метинвест
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